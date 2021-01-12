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运鸿集团2021扩大内需与高质量发展论坛举行

2021年01月12日16:44 | 来源：人民网-财经频道
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1月11日，2021 扩大内需与高质量发展论坛暨运鸿集团九周年年会在武汉市湖北广播电视台演播大厅举行。

湖北省工商业联合会（总商会）执行委员会委员及常务委员、湖北省食品安全协会会长、湖北省扶贫基金会副理事长、运鸿集团股份有限公司董事局主席李玉保在论坛上表示，食品安全问题是健康的本源。2021年，湖北省食品安全协会将在湖北省政企协三方联动下，为湖北省食品安全行业树立标杆，为湖北省打造食品安全示范强省作出应有的贡献。

论坛会上，九届、十届全国政协常委、国务院参事、经济学家任玉岭指出，中国的创新土壤非常肥沃，创新已经成为大国竞争的新赛场，谁主导创新，谁就能主导赛场规则和比赛进程。

谈到电子商务和数字贸易，运鸿集团总经理、京迈电商首席执行官邢志新表示，电子商务是穿鞋子的人做的互联网，数字贸易做鞋子的人做的互联网。“我们都知道，穿鞋子不一定会做鞋子，但是做鞋子的人肯定是要穿鞋子的。”

邢志新介绍说，运鸿集团致力于打造有幸福感的高科技品牌。发展至今，已经形成了四个部分、一个中心协调发展的完整产业生态链，包括运鸿大健康产业园、数字电商产业园、物流业和矿业产业园、科技研发中心，并逐步形成产业数字化和数字产业化的闭环。

在全球数字化进程加快的背景下，中国经济社会的数字化转型和数字中国建设将全面提速，后期也将为我国经济发展注入新的创新力量。运鸿集团方面表示，下一步包括运鸿京迈数字贸易平台在内的一大批数字经济领域的创新平台、核心技术、关键企业和产业集群或将如雨后春笋般逐渐孕育和发展。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)

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