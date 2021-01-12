在新零售时代，各大零售平台纷纷摸索“新零售”赛道，结合各类娱乐、社交、体验化的活动，不断挖掘、分析消费者多元化、个性化的切实需求。近日，国美“真快乐”APP抢先版上线，打造娱乐化社交化的新的零售平台。

“真快乐”APP抢先版提供更多有趣的购物方式和品质服务，进一步放大社交功能。除了“真选好物”“带货直播”“九九会员”“视频导购”核心产品、服务，还有诸多“抢-拼-ZAO”新玩法互动，可以满足广大年轻用户的娱乐化需求。

据了解，“真选好物”里面的商品都是经过八重真选标准筛选而出；“带货直播”是门店员工通过直播的方式介绍门店活动、产品；“九九会员”则是享专属会员价，还有99天价保服务；“视频导购”实现了线上视频客服全程导购服务，彻底改变以往线下购物中“打折都是套路，咨询没有门路”的困扰。

“真快乐”的上线，也预示着国美开启娱乐化零售的道路。

从去年初开始，国美试水直播，多家主流媒体共同举办了“为美好生活拼了”“人人都爱中国造”“向美好奔跑”“人民的美好生活”以及“买遍中国”全国巡回带货直播，打造了“知识型内容+顶级IP+场景化”的超级直播样本；到去年8月，国美升级进入“家·生活”战略第二阶段，着力构建以线上平台为主，线上/线下+自营/第三方外部供应链的两轴驱动、四轮互动“社交+商务+分享”的国美生态圈；再到如今“真快乐”APP抢先版正式上线，国美方面认为娱乐化的实质就是让用户开心快乐，因此娱乐化和零售结合具有一定的必然性，让零售变得更好玩，让消费过程变得更有趣。（毕磊）

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