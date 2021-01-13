本报记者 程 龙

风起南海滨，潮涌大湾区。“十三五”规划纲要提出，支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用，推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设。大湾区面积5.6万平方公里，2017年末总人口约7000万人，GDP逾万亿美元。2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，明确以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，建设珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等重要节点城市。

习近平总书记在党的十九大报告中指出，香港、澳门发展同内地发展紧密相连。要支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。

“十三五”期间，粤港澳大湾区建设的蓝图一步步变成现实，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践，有利于港澳保持长期繁荣稳定。

一项项重大基础设施陆续建成，粤港澳大湾区互联互通不断推进，为港澳发展开拓广阔空间

推出“大湾区青年就业计划”，资助2000名香港青年到湾区就业；1亿港元资助非政府机构在大湾区推行“大湾区青年创业资助计划”，近200家青年初创企业及约4000名香港青年受惠……

2020年11月25日，香港特别行政区行政长官林郑月娥发表的2020年施政报告中，涉及粤港澳大湾区的一系列利好措施备受关注；2020年11月16日，澳门特别行政区行政长官贺一诚发表的施政报告中，粤港澳大湾区也成为高频词。

2020年8月26日下午4时，香港司机邓志伟作为首批货车司机，见证了香港、深圳间第七个陆路口岸——莲塘/香园围口岸货检通道的正式启用。该口岸横跨深圳河，是首个以“人车直达”为概念而设计的货检、旅检综合性陆路口岸。跑跨境货运近30年的邓志伟激动地说，“我真的太期待这一刻了！”

香港经济学家、丝路智谷研究院院长梁海明表示，新口岸启用，将加快推动建设“港深创新及科技园”，不仅为跨境通勤的深圳、香港居民提供了更便利的出行方式，也给香港科创企业产业布局增添了新选择。

在此之前，位于珠海的横琴口岸新旅检区域也顺利开通，继港珠澳大桥珠澳口岸之后，这条粤港澳大湾区的“超级通道”也采用“合作查验、一次放行”的新型通关查验模式，使粤澳通关从“两地两检”变成“一地两检”，从“中间摆渡”“两上两下”变成最快5秒通关，大大提升了通关效率，改善了通关体验，粤澳日通行能力从75万人次提升到90万人次。

道通业兴，路通人和。包括广深港高铁香港段、港珠澳大桥等在内的大型基础设施的建成使用，正加快形成粤港澳大湾区快速交通网络，深刻改变着人们的工作和生活方式，进一步完善了大湾区“一小时生活圈”布局，更为粤港澳大湾区经济社会发展提供了有利条件。

变“制度之异”为“制度之利”，粤港澳大湾区在规则、产业、服务等多方面深化融合发展，为港澳发展带来宝贵机遇

“港珠澳大桥的一小步，是粤港澳大湾区融合与发展的一大步！”港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师林鸣说。

巨龙横卧伶仃洋，一桥飞架港珠澳。港珠澳大桥作为粤港澳大湾区的先导和试验田工程，是我国第一座在“一国两制”框架下跨越粤、港、澳三地海域的跨境基建工程，形成了在设计、施工、环保以及营运阶段的技术标准，为粤港澳大湾区建设中打破制度壁垒、实现规则对接提供了有益参照。

一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币……曾经制约粤港澳大湾区建设的差异正逐步转化为三地优势互补、融合发展的助推器。

2019年国庆假期，首批领取横琴新区专用导游证的澳门导游区咏凤，带领由来自菲律宾、葡萄牙、印度的23名游客组成的“澳门横琴首发团”，体验横琴澳门一日联游。这是香港、澳门导游及领队可在珠海横琴新区执业政策落地后，完全由港澳导游带队的首发团。“未来澳门、香港和横琴的旅游产品串联互动一定会越来越多、越来越密切。”区咏凤说。

除了导游，越来越多的港澳建筑、医疗、法律等领域专业服务人士可在大湾区内地城市便利执业，港澳居民还可以参加事业单位编制内岗位的公开招聘。随着广东“湾区通”工程的推进，“湾区人”在教育、就业等方面的“同等化”进程不断提速，政务、商事等服务逐步实现“一网通办”“跨境通办”。

从标准互认到规则衔接，从机制创新到政策互通，粤港澳大湾区内资本、技术、人才、信息等关键要素加速流转、进一步融合，为港澳发展注入源源不断的生机与活力。

融合不断深化，优势逐渐显现，粤港澳大湾区成为广大港澳人士工作生活的热土、港澳青年创新创业的舞台

2019年以来，常年在珠海工作的澳门市民吴丽卿体会到了参加珠海医保的便利：在珠海横琴新区社区卫生服务中心，就诊、检查、开药，一共半个小时不到，近300元的药费七成由医保自动报销扣除。“我是首批拿到珠海医保卡的澳门居民，和珠海本地居民一样享受医保报销，看病配药更方便、更实惠了！”她兴奋地说。

随着三地基础设施“硬联通”和体制机制“软联通”不断完善，粤港澳大湾区融合发展不断深化，宜居宜业的优质生活圈逐步形成，吸引着越来越多怀揣梦想的港澳青年。

“湾区融合将粤港澳三地的创业者连成一个密不可分的整体，生产要素便捷流动。”澳门创业青年陈国生把公司的研发基地设在广州大学城，生产基地放在顺德，国际业务对接则主要在港澳，“这一切都通过广深港高铁和广珠城际铁路无缝对接，大湾区给了我们港澳年轻人大显身手的机会。”陈国生说。

截至2020年5月底，广东已有广州粤港澳（国际）青年创新工场、横琴澳门青年创业谷、前海深港青年梦工场等50多个港澳青年创新创业平台，仅广州南沙自贸区就吸引了215个港澳青创团队入驻。在大湾区优良环境的孕育下，许多港澳青年创业者的梦想种子，一步步开花、结果。

林郑月娥表示，粤港澳大湾区为港人特别是年轻人提供拓展事业的新空间、新机遇。香港可发挥自身优势，参与大湾区建设，让全港市民都成为大湾区的“受惠者”。

贺一诚表示，澳门自身具有独特的优势，只要有效把握国家“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设等重大战略机遇，澳门发展的空间和潜力依然较大。

奋楫扬帆开新局，无限风光在湾区。“十三五”期间，粤港澳三地各逞所长，大湾区建设有序推进，为港澳探索发展新路向、开拓发展新空间、增添发展新动力。造梦、追梦、圆梦，坚守“一国”之本，善用“两制”之利，搭乘国家发展的高速列车，抓住粤港澳大湾区这个重大机遇，保持香港、澳门长期繁荣稳定，让港澳同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光，一幅波澜壮阔的历史画卷正在徐徐展开。

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 01 版）

(责编：白宇)