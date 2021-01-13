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2020年我国人民币贷款增19.63万亿元

同比多增2.82万亿元

2021年01月13日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月12日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2020年全年，我国人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。

　　据初步统计，2020年我国社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。到2020年末，我国社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额为171.6万亿元，同比增长13.2%。

　　在贷款方面，2020年12月末，我国本外币贷款余额178.4万亿元，同比增长12.5%，全年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。在存款方面，2020年12月末，我国本外币存款余额218.37万亿元，同比增长10.2%，全年人民币存款增加19.65万亿元，同比多增4.28万亿元。

　　在货币供应方面，2020年12月末，广义货币余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点，狭义货币余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点。

　　此外，2020年12月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元。2020年，跨境贸易人民币结算业务发生6.77万亿元，直接投资人民币结算业务发生3.81万亿元。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 02 版）
(责编：白宇)

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