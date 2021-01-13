本报记者 李亚楠

制图：张丹峰

2020年，新疆阿拉山口口岸对外贸易逆势上扬：阿拉山口站进出口过货量累计完成1500万吨，同比增长12％；经阿拉山口站进出口中欧（中亚）班列达5027列，同比增长40.1％。

记者走进阿拉山口口岸，看这里的人如何在各自的岗位上共同努力，让一个个满载的标箱顺利进出国门。

——编 者

货装车间出口货运员窦珊珊：

“班列放行得更多，大厅里反而没人排队了”

时值寒冬，新疆阿拉山口铁路国际联运大楼里不见往日的热闹，没有预期中排长队的景象。不过这可不代表这里不繁忙，阿拉山口站货装车间出口货运员窦珊珊一早上忙得连口水都没顾上喝。

打开数字口岸应用系统，窦珊珊拿起手边一摞中欧（中亚）班列的货物运单，输入运单上面的批号，提取出该运单的车号、收货人、到站等信息，与手上的运单核对确认无误，点击“提取运单”。大概30分钟后，整列运单就都核对完毕了。她随即将到货通知信息发送给新疆中联海通国际货运代理有限公司业务员张倩。

“单据已提取完毕，可放行。”收到消息，张倩立即赶到联运大楼，准备整理单据，同时办理通关业务。这已是张倩当天处理的第二列班列货物运单，“现在一天最少要办理两列，出口量增加了，花费的时间反而少了，以前三四个人一个多小时才能办完的事情，现在我一个人不到10分钟就办完了。”

2020年7月1日，数字口岸应用系统投入使用后，中欧（中亚）班列在始发站就可以将票据信息输入系统，窦珊珊不再需要当场手动输入，只需核对无误即可放行。“以前一天最多放行七八列，现在每天至少10列，高峰期达到十四五列。收到信息后，企业只需要来一个人就能完成整理单据的工作。班列放行得更多，大厅里反而没人排队了。”

2020年，仅窦珊珊一人就经手了34604张货物运单。“疫情防控期间，出口班列一天都没停。”窦珊珊说，最多的时候4列班列同时到达需要核对，“每天这么多的货物经过我的手从中国发往世界各地，尤其是疫情防控期间，日用百货、电子设备、防疫物资等大批运往国外，我感到特别自豪，也很有成就感。”

海关监管科工作人员阿里克木江·克然木：

“我们现在真正实现了365天不停歇”

按照流程，窦珊珊提取校核后的信息会同步提交到海关监管科工作人员的系统中，以供对方办理通关手续。

“到了一趟班列，稍后拿单子去办理放行。”1月7日零时23分，微信群里有消息提示，正在值夜班的阿拉山口海关监管二科三级主办阿里克木江·克然木拿起手机一看，是一家出口企业负责人李伟的出口货物需要办理放行手续。

就在这时，李伟已经到了大厅，将班列明细单放在桌子上，远远地跟阿里克木江挥了挥手便离开去办理别的手续。阿里克木江拿到单子，打开电脑进行核销，92个标箱的日用百货、汽车配件等货物，十几分钟后核销完毕。凌晨1时9分，阿里克木江在微信群里通知李伟：可以放行。全程无接触办理手续，既提高了效率，也保障了疫情防控工作。

为了最大限度压缩中欧（中亚）班列在口岸的停留时间，提高班列运行效率，阿拉山口海关采取了一系列便捷通关措施，设立了中欧（中亚）班列专门窗口，实行优先验放和7×24小时作业模式。“我们现在真正实现了365天不停歇。”阿里克木江说，如果夜间不放行，第二天会积压不少班列。为了保证高效通行，所有岗位都在压缩班列在口岸停留的时间，基本上十几个小时内就可以完成海关、铁路、边检等部门的所有手续，顺利出关。

据统计，2020年1月21日，阿拉山口口岸首次开展跨境电商业务，之后出口跨境电商包裹呈现爆发式增长，日均出口数量超过12.5万件，2020年全年达3840万单。“国外对我们的商品需求量还是很高的，2021年前6天就达到100万单，预计全年将达到5000万单。电商包裹对时效性的要求很高，我们更要做好服务，满足进出境中欧（中亚）班列全天候通关需求。”阿拉山口海关综合业务一科科长张晓东说。

阿拉山口站运营管理人员、运转连结员、车队司机……

共同跑好货物出境的最后一棒

阿拉山口站运营管理科科长郭三，负责整个车站所有货运流程的人手和设备调度。随着中欧（中亚）班列的增加，他感到有点儿吃力，“不但数量增加，而且现在很少有空载，车厢几乎全满。”

为了共同跑好货物出境的最后一棒，阿拉山口站不同岗位的工作人员都在努力着。

室外温度接近零下30摄氏度，一个穿着臃肿的身影在露天场所不停地摘接风管、调整钩位、摘钩、连挂，在行驶的调车机上跳上跳下进行瞭望，同样的动作一天要做上百遍。他是阿拉山口站运转车间的连结员李伟军，负责列车编组、解体作业等工作，“平均每天扒乘车辆运行60多公里。”

打通阿拉山口站运转车间出国车队司机许圣冬电话时，他刚刚结束工作，“由于疫情防控的需要，我们从去年10月中旬开始再没回过家，28个人分两个班组轮流干。”

许圣冬负责将经阿拉山口站出境的中欧（中亚）班列牵引到哈萨克斯坦多斯特克站进行换装，再将哈方换装完毕的空车牵引回阿拉山口。一段12公里的线路，加上哈方边检、海关检查及换装时间，往返一趟少则八九个小时，多则十三四个小时。许圣冬明显感觉到今年出口班列增加了，“原来只有24个出国司机，现在增加了4个，我们一人平均每天要跑两趟。”

“现在出口班列数量增加，甚至造成了多斯特克站堵车。”许圣冬说，现在把班列牵引到多斯特克站后，往往要等三四个小时才能换装完毕，“国外的市场需求还是很旺盛的。”

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 10 版）

(责编：白宇)