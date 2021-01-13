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全球最大对冲基金创始人：中国将成为世界金融中心

2021年01月13日07:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦1月11日电  （记者孙晓玲）全球最大对冲基金桥水基金创始人雷·戴利奥日前表示，中国将成为世界金融中心。

　　戴利奥在接受英国《金融时报》采访时说，2020年对中国金融市场而言意义重大，新冠肺炎疫情危机凸显中国经济出色表现，促使大量投资流入中国。

　　戴利奥说，尽管目前中国的金融体系不如西方国家发达，但“中国已经拥有世界第二大资本市场，我认为中国最终将拥有世界金融中心地位。纵观历史，贸易大国最终都发展成为全球金融中心，并拥有全球储备货币”。

　　戴利奥表示，他长期看好中国。中国经济从疫情中恢复，其股票和债券被相继纳入有全球影响的金融指数中，这都增强了中国对外资的吸引力。许多分析人士和资金管理者认为，未来数年，国际投资者将继续加大在中国的资产配置。

　　戴利奥认为，中国资本市场不仅规模在扩大，表现也很好，当前世界对中国的投资仍然不足。他表示，中国对桥水基金的业务具有重要意义，未来桥水基金将更全面地打造其在中国的竞争优势。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 03 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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