张华兴

我的老家原村，在山西省长治市上党区，是太行山上的一个村庄。村中有一棵古槐，郁郁葱葱，树腰粗至七八个成年人手拉手方能围住。数百年来，除了这棵老槐树在方圆几十里比较出名，小山村里的一切都如同太行山上的小山包一样平常。

2020年，一件新事打破了村中的平静——村里“煤改电”了。

“煤改电”，是为了减少燃煤污染、改善空气质量、保障百姓取暖而采取的一种新型供暖方式。在我的记忆深处，以前燃煤取暖是一件辛苦的事。我的家乡周边有十多座大大小小的煤矿，可那时运煤主要靠肩挑人拉驴车运。把煤拉回家里，已是一脸黢黑、一身汗。那种苦和累，至今历历在目。

把煤运回家后，调煤、和煤也不轻松。先要把煤堆在院子里，从中拣出小炭块儿单独存放。这小炭块儿可珍贵了，要等到做好吃的饭菜需要把火烧旺时，才舍得使用。然后将煤与准备好的烧土拌好，用水调匀，经过调、捣、和等多个程序，再用铁锹铲回屋里存放备用。这个过程看似简单，实际上既讲究技巧，又异常繁重。当年冬天取暖时，年轻力壮的父亲劳动完总是气喘吁吁。点上煤炉，也只是周边暖和，屋里别处仍然寒冷。

改革开放以来，村里一年一年地发生着变化，电畅通了，水好吃了，路易走了，大大方便了村民，可冬天取暖仍然困扰着家乡父老。如今好了，“煤改电”让村里可以用电取暖了。我们家选择了电热水器连接暖气片供暖，干净整洁，方便快捷。屋外寒气袭人，室内温暖如春。

母亲一边忙着用电磁炉做饭，一边享受着厨房里春日般的温暖，脸上满是欣喜：“用上电热水器，省心又暖和，好呀！”

“煤改电”后，电费会不会成为村民的负担？村党支部书记的一番解答，消除了我的担心：“一个采暖季下来，除掉补贴你家花费大约2600元。‘煤改电’以来，村民们都体会到了用电取暖的好处。不仅干净省事、经济划算，还能消除煤烟危险。”

乡村里的煤烟不见了，空气清新了，家乡越来越美了。

（作者为山西省长治市潞州区政协副主席）

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 07 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)