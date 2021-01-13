人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

走向我们的小康生活:清洁取暖 告别煤烟

张华兴
2021年01月13日07:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　我的老家原村，在山西省长治市上党区，是太行山上的一个村庄。村中有一棵古槐，郁郁葱葱，树腰粗至七八个成年人手拉手方能围住。数百年来，除了这棵老槐树在方圆几十里比较出名，小山村里的一切都如同太行山上的小山包一样平常。

　　2020年，一件新事打破了村中的平静——村里“煤改电”了。

　　“煤改电”，是为了减少燃煤污染、改善空气质量、保障百姓取暖而采取的一种新型供暖方式。在我的记忆深处，以前燃煤取暖是一件辛苦的事。我的家乡周边有十多座大大小小的煤矿，可那时运煤主要靠肩挑人拉驴车运。把煤拉回家里，已是一脸黢黑、一身汗。那种苦和累，至今历历在目。

　　把煤运回家后，调煤、和煤也不轻松。先要把煤堆在院子里，从中拣出小炭块儿单独存放。这小炭块儿可珍贵了，要等到做好吃的饭菜需要把火烧旺时，才舍得使用。然后将煤与准备好的烧土拌好，用水调匀，经过调、捣、和等多个程序，再用铁锹铲回屋里存放备用。这个过程看似简单，实际上既讲究技巧，又异常繁重。当年冬天取暖时，年轻力壮的父亲劳动完总是气喘吁吁。点上煤炉，也只是周边暖和，屋里别处仍然寒冷。

　　改革开放以来，村里一年一年地发生着变化，电畅通了，水好吃了，路易走了，大大方便了村民，可冬天取暖仍然困扰着家乡父老。如今好了，“煤改电”让村里可以用电取暖了。我们家选择了电热水器连接暖气片供暖，干净整洁，方便快捷。屋外寒气袭人，室内温暖如春。

　　母亲一边忙着用电磁炉做饭，一边享受着厨房里春日般的温暖，脸上满是欣喜：“用上电热水器，省心又暖和，好呀！”

　　“煤改电”后，电费会不会成为村民的负担？村党支部书记的一番解答，消除了我的担心：“一个采暖季下来，除掉补贴你家花费大约2600元。‘煤改电’以来，村民们都体会到了用电取暖的好处。不仅干净省事、经济划算，还能消除煤烟危险。”

　　乡村里的煤烟不见了，空气清新了，家乡越来越美了。

　　（作者为山西省长治市潞州区政协副主席）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 07 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved