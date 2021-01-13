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去年四季度中小企业发展指数继续回升

2021年01月13日07:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月12日电  （记者韩鑫）中国中小企业协会近日对外公布我国中小企业经济运行情况。数据显示，2020年四季度，中小企业发展指数为87.0，比三季度回升0.2点，实现连续3个季度回升，已升至2020年一季度以来最高点。

　　“2020年四季度以来，我国经济延续持续复苏、稳步回升势头，展现出强大的防风险能力、抗压韧性和发展活力。”中国中小企业协会会长李子彬分析，2020年四季度中小企业发展指数反映出中小企业运行情况有以下主要特点——

　　企业信心继续巩固。随着我国经济复苏势头持续向好，在世界主要经济体中唯一实现正增长，企业对未来发展信心继续增强。反映企业信心的宏观经济感受指数为101.4，比上季度上升0.5点；综合经营指数为95.9，比上季度上升0.4点。

　　市场预期持续改善。随着“六稳”“六保”政策措施持续发力，供需两端继续改善。市场指数为78.3，比上季度上升0.5点。所调查的8个行业中，国内订单指数7升1降，其中销售量指数全面上升。

　　尽管中小企业运行继续稳步回升，但2020年四季度中小企业发展指数为87.0，仍未达到2019年的水平。“下一步仍需狠抓政策落实和环境优化，加强融资服务和权益保护，加大力度支持中小企业纾困发展。”李子彬说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 10 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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