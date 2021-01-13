本报记者 林子涵 金 晨

武汉市东西湖区长青街三民小区居民（右）在购买团购菜。

新华社记者 肖艺九摄

勾建山作（新华社发）

低价倾销、垄断协议、虚假宣传……为规范社区团购发展，国家市场监管总局联合商务部日前召开规范社区团购秩序行政指导会，要求互联网平台企业严格遵守“九个不得”新规。专家指出，“野蛮发展”的热潮过后，社区团购应摒弃烧钱补贴、圈地竞争的老路子，把握调整升级、持续发展的新机遇。

低价团购有隐忧

“0元可以领8枚鸡蛋；买2斤橘子只要2块钱。”小陈最近经不住小区里社区团购“团长”的反复推荐，打开了某互联网平台的社区团购小程序，结算时的低价让他连连惊呼。“下单后，小区团购的‘团长’会送到家门口，还可以选择在小区附近取货。现在小区业主群里经常讨论团购，还有专门的优惠券群。”小陈说。

凭借低价、便捷的优势，社区团购平台在社区居民中迅速获客，这门“买菜生意”也成为资本竞相追捧的“顶流”。受快递物流成本下降和防疫期间线上消费的助推，多家社区团购创业公司获得高额估值与多轮融资；数家大型互联网企业纷纷宣布成立社区团购项目团队，社区生鲜零售一时间成为热门赛道。

迅速火热的新业态也引来多种争议。“团购买菜便宜，但都是‘烧钱’烧出来的，只有大平台能这么做。”家住南方县城的小梁近期在考虑是否要成为互联网巨头旗下社区团购的“团长”，但提成补贴的可持续性让他担忧。“大平台的补贴总是一开始高，用户多了，补贴就降下去了。”

此外，虚假宣传、非法收集个人信息等生活服务类应用软件的老问题，也在社区团购平台上再次暴露。近期，有不少用户表示，部分社区团购平台难以做到生鲜及时派送，却在商业页面宣传“当日送达”“次日送达”；更有部分社区团购平台要求用户开启手机存储权限才能正常使用，在未作告知的情况下，下载并储存团购宣传海报，读取用户信息。

烧钱竞争不可持续

社区团购平台打出的“低价牌”不但给消费者带来困扰，还触动了零售产业的上下游环节。有多家粮油食品企业发布通知称，在社区团购平台上，其企业商品被以远低于零售价甚至出厂价的价格销售。多家企业要求，经销商如未经授权，禁止为“严重低价”的社区团购平台供货。

作为日常生活中高频的消费场景，生鲜市场成为各大平台烧钱竞争的主战场。“互联网平台都在‘抢流量’，但近年来消费者业务流量增长的瓶颈越来越凸显。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉接受本报记者采访时表示，生鲜电商目前市场渗透率不到5%，成为社区团购“引流”的新入口。为了开拓新市场，不少原先没有生鲜电商“基因”的企业也要抢占社区团购业务。

随着社区团购快速升温，行业竞争逐渐升级。部分大平台通过投资入股、模式复制的方式“强势入场”，抢占社区团购消费市场，让部分中小团购创业企业感到压力，更让一些依赖社区固定客流的菜商小贩失去了生存空间，由此带来的不良影响甚至还可能累及菜农和养殖户。

“这种发展模式是不可持续的。”欧阳日辉指出，现在电子商务发展模式有一个弊端，就是通过补贴烧钱、获取流量形成垄断，赚取垄断利润。“这种发展模式不利于互联网平台的健康发展，也对社会资源造成一定浪费。”

新规出台强化监管

针对当前社区团购存在的诸多问题，国家市场监管总局日前联合商务部推出“九个不得”新规，明确要求互联网平台企业不得通过低价倾销、达成垄断协议、掠夺性定价等危害公平竞争市场环境，不得利用数据优势“杀熟”、不得非法收集消费者个人信息，损害消费者合法权益等。

新规定的出台，既是对社区团购规范经营发出提醒，也是对相关电商市场的持续发展提出要求。业内人士表示，“九个不得”总体而言是对社区团购的规范，对于整个社区团购行业避免恶性竞争具有积极意义，也相当于给出了社区团购的正面出口。

在监管方面，“九个不得”新规让相关部门监管工作有了更具体的指引和依据。有专家指出，相关部门要细化落实“九个不得”政策，提高针对性，防止违规“烧钱”补贴等违反市场规则的行为，同时要加快推动社区团购标准的建立，更好促进社区团购市场健康发展。

“社区团购商业模式经过几年的发展逐渐成熟，分工越来越细化，产业图谱也变得越来越清晰。”欧阳日辉认为，社区团购须回到“品质优先”的道路上，通过提供优质的商品和服务为消费者带来更好的购物体验。

与此同时，平台方还应尽快建立社区团购专门的供应链体系和“团长”代理人的管理体系，高效把控产业链条中的各个环节，避免形成恶意垄断和无序竞争的局面。“社区团购必须满足老百姓对美好生活、品质生活的需求，真正做到可持续发展。”欧阳日辉说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)