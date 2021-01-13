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数字经济领跑 “十三五”前四年北京GDP增万亿

陶凤 刘瀚琳
2021年01月13日08:08 | 来源：北京商报
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　　1月12日，北京市人民政府新闻办举行回顾“‘十三五’，展望‘十四五’”系列主题新闻发布会经济发展专场。据了解，“十三五”期间，北京市宏观经济运行总体稳定，综合实力跃上新台阶。随着新旧动能迭代，北京全员劳动生产率提升，人均地均产出提高，前四年地区生产总值增加1万亿元。期间，数字经济成为其经济增长的主要支撑，占全市GDP比重近四成。

　　据北京市发改委副主任林恩全介绍，预计“十三五”期末地区生产总值将超3.6万亿元，人均GDP达2.4万美元左右，较2015年提高0.6万美元，保持全国领先。

　　“十三五”期间，北京市经济综合实力跃上新台阶。在2016-2019年间，全市地区生产总值年均增长6.6%，从2015年的2.5万亿元提升至2019年的3.5万亿元，增加了1万亿元。

　　据介绍，从新中国成立到2007年，北京市GDP登上第1个万亿台阶，用了58年；到2013年登上第2个万亿台阶，用了6年时间；到2018年登上第3个万亿台阶，用了5年时间；“十三五”期间北京经济规模扩大1万亿元，仅用了4年时间。

　　与地区生产总值增长同步，全市居民收入也逐年增长。数据显示，2015-2019年间，全市居民人均可支配收入由4.8万元提高至6.8万元，年均实际增长6.6%；同期，全力做好本市低收入农户帮扶，低收入农户收入全部过线、低收入村全面消除。

　　值得一提的是，随着新旧动能加速转换，全市人均地均产出得到进一步提高。北京作为全国第一个减量发展的城市，“十三五”时期实现人口、建设用地规模“双下降”。全员劳动生产率从2015年的21.2万元/人提高到2019年的28.2万元/人，居全国各省区市首位。制造业地均产值比2015年提高15%左右。

　　“十三五”时期北京聚焦“高精尖”，产业数字化、高端化特征凸显。其中，以信息服务业为代表的数字经济成为经济增长的主要支撑。据统计，当前全市数字经济占GDP比重近四成，比例居全国首位。按照国家《数字经济产业统计分类标准（征求意见稿）》统计口径，2019年北京数字经济增加值超1.3万亿元，占GDP比重达38%。

　　其中在2016-2019年间，全市信息服务业增加值年均增长14.2%，占GDP比重由2015年的10.5%提高到13.5%；同期，科技金融、绿色金融等加快发展，金融业增加值年均增长8.5%、占GDP比重达到18.5%。

　　工业结构深入调整，全市已退出一般制造业企业2154家，高技术产业和战略性新兴产业增加值占比分别达到24.4%和23.8%，新一代信息技术和医药健康产业双引擎加快形成，智能制造为北京工业转型升级注入新动力。

　　据北京市统计局新闻发言人庞江倩介绍，2019年，全市新经济实现增加值12765.8亿元，按现价计算，与2016年相比实现年均增长11.4%，高于全市GDP现价增速；占GDP比重的36.1%，比2016年提高2个百分点。战略性新兴产业、高技术产业GDP占比23.8%和24.4%，较2016年提高了2.9个和2.6个百分点。

　　实际上，全市创新投入也勾勒出其经济结构迭代转型的踪迹。据了解，2019年，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出达到2233.6亿元，相当于全市GDP的6.31%，比2015年提高0.72个百分点；其中，基础研究经费占R&D经费比重为15.9%，提高2.1个百分点，占全国基础研究经费的26.6%。而创新投入的增加也带动全市每万人发明专利拥有量达132件，是全国平均水平的近10倍。

　　北京市中小微企业提供了近七成就业，稳住中小微企业，也意味着稳住北京经济的基本面。面对“十四五”，北京将精准帮扶受疫情影响较突出的企业，如住宿、餐饮、物流等行业；同时，结合全市特点，中小微企业中的科创企业占很大比重，有望成长为独角兽企业和未来全市经济发展支撑，将对其采取有针对性的支持措施。

　　今年还要继续扩内需、促开发。建设国际消费中心城市，加快优化消费产品，提升服务性消费的品质，同时，增强投资的后劲，抓好“两区”“三平台”建设。

　　在北京调整产业结构，高质量发展已成主流的当下，首都经贸大学特大城市经济社会发展研究院执行副院长叶堂林认为，北京仍需加强培养适宜产业发展的相关配套。通过打造产业链的方式，在京津冀协调布局相应的产业链环节，提高三地产业协作水平，降低成本也使得产品更具竞争力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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