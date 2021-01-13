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央行：去年全年人民币贷款增加19.63万亿

岳品瑜 刘四红
2021年01月13日08:09 | 来源：北京商报
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　　2020年金融统计数据出炉。1月12日晚，央行官网披露，2020年全年，人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元；社融规模增量累计34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。整体来看，2020年货币、信贷增长基本实现了年度目标。分析人士认为，后续，货币政策将保持连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策将灵活精准、合理适度，预计央行将继续主要通过“MLF+逆回购”的组合调节市场流动性。

　　人民币贷款同比多增2.82万亿

　　数据显示，2020年全年，人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。其中，12月末人民币贷款余额172.75万亿元，同比增长12.8%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点。

　　分部门看，2020年住户贷款增加7.87万亿元，其中，短期贷款增加1.92万亿元，中长期贷款增加5.95万亿元；企（事）业单位贷款增加12.17万亿元，其中，短期贷款增加2.39万亿元，中长期贷款增加8.8万亿元，票据融资增加7389亿元；非银行业金融机构贷款减少4706亿元。

　　12月，人民币贷款增加1.26万亿元，同比多增1170亿元。从新增贷款结构上看，居民部门贷款新增5635亿元，分别比上月和上年同期少增1899亿元和824亿元，其中，短期贷款新增1142亿元，分别比上月和上年同期少增1344亿元和493亿元；中长期贷款新增4392亿元，分别比上月和上年同期少增657亿元和432亿元。

　　在中国民生银行首席研究员温彬看来，12月居民新增贷款的减少，说明了房地产融资收紧政策逐渐发挥效果，同时近期部分地区疫情再度抬头，或对消费形成一定制约，引起短期消费带贷回落。

　　此外，12月企业部门贷款新增5953亿元，比上月少增1859亿元，但比上年同期多增1709亿元，表明金融继续加大对实体经济的支持力度。其中，短期贷款减少3097亿元，比上月和上年同期分别多减3831亿元和3132亿元，短期贷款的减少增加了票据融资需求，12月票据融资3341亿元，比上月和上年同期分别多增2537亿元和3079亿元。

　　“这说明在短期贷款供应有限的情况下，票据融资形成了一定替代；中长期贷款新增5500亿元，比上年同期多增1522亿元，说明加大对制造业、中小微企业中长期贷款持续发力，贷款结构有所优化。”温彬称。

　　在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，从2020年金融统计数据来看，一是金融数据结构较为理想，企业长期贷款保持强劲，显示企业看好后续需求复苏前景；二是股票融资强劲。

　　社融数据上，据初步统计，2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。

　　其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1450亿元，同比多增2725亿元；委托贷款减少3954亿元，同比少减5442亿元；信托贷款减少1.1万亿元，同比多减7553亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1746亿元，同比多增6503亿元；企业债券净融资4.45万亿元，同比多1.11万亿元；政府债券净融资8.34万亿元，同比多3.62万亿元；非金融企业境内股票融资8923亿元，同比多5444亿元。

　　不过， 12月，社会融资规模增量为1.72万亿元，比上年同期少4821亿元，从新增社融数据来看，明显低于市场预期。“这也印证了货币政策逐渐回归常态。”温彬称。

　　“从社融数据来看，一是体现了实体经济贷款需求保持前景；二是股票融资强劲表现。”周茂华则告诉北京商报记者， 12月份社融明显回落，略不及预期，主要是表外融资下滑、地方债和企业债发行收缩拖累。综合看，目前国内信贷货币环境供需两旺，由于疫情防控常态化，经济持续恢复，地方债发行将相应调整，随着信用债市场信心恢复，国内社融回归常态。

　　M1、M2增速减缓

　　在货币供应方面，金融统计数据显示，12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点；狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点；流通中货币(M0)余额8.43万亿元，同比增长9.2%。全年净投放现金7125亿元。

　　在分析人士看来，M2增速的超预期回落，主要是由于货币派生效应减弱。

　　不过，周茂华也认为，从同比数据来看，2020年12月实体经济融资需求旺盛，M2同比维持两位数增长，仍保持在高位，显示实体企业融资需求旺盛，国内经济保持复苏态势；目前利率与货币供给环境整体保持适度，短期央行全面降准降息迫切性不高。

　　另在人民币存款方面，根据统计，全年人民币存款增加19.65万亿元，同比多增4.28万亿元。其中，住户存款增加11.3万亿元，非金融企业存款增加6.57万亿元，财政性存款增加3931亿元，非银行业金融机构存款增加1.06万亿元。其中，12月份，人民币存款减少2093亿元，同比多减8088亿元。

　　后续货币政策以稳为主

　　从2020年全年来看，年末M2增速比上年同期高1.4个百分点；人民币贷款累计新增19.6万亿元，比上年多增2.8万亿元；社会融资规模累计新增34.86万亿元，比上年多增9.2万亿元。

　　在温彬看来，2020年货币、信贷增长基本实现了年度目标。12月金融数据走势也说明了货币政策逐渐回归常态，M2和社会融资规模增速趋于回落。货币社融趋于收紧的同时，信贷结构有所优化，对企业部门和中长期贷款支持力度加大，表明了金融对实体经济重点领域的精准支持。

　　针对后续货币政策走向，北京商报记者注意到，央行行长易纲日前谈及2021年金融领域热点问题时指出，2021年货币政策要“稳”字当头，宏观杠杆率增速预计今年回到基本稳定轨道。支持好实体经济特别是小微企业发展，继续深化利率汇率市场化改革，继续推动金融高水平对外开放，发挥好金融支持绿色发展的三大功能。

　　温彬认为，下阶段，央行货币政策将保持连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策将灵活精准、合理适度，预计央行将继续主要通过“MLF+逆回购”的组合调节市场流动性，引导M2和社会融资规模增速与名义GDP相匹配。

　　邮储银行研究员娄飞鹏则指出，从货币供应量看，显示出央行通过灵活的货币政策操作，实现了流动性合理充裕。就接下来的货币政策看，预计会以稳为主，尽量保持正常货币政策延续更长的时间。虽然今年尤其是上半年经济增速较高是大概率事件，但这主要是去年经济受疫情影响增速较低所致，货币政策对此而收紧的可能性较低。

　　易纲强调，在支持实体经济发展的同时,注意防范金融风险的积累。要稳妥处置个体机构风险和重点领域风险，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，进一步压实各方责任，补齐监管制度短板。风险处置过程坚持依法合规、稳妥有序。完善风险处置长效机制，多渠道补充中小银行资本金。

　　周茂华指出，由于国内需求仍处于复苏阶段，国内货币政策不会急转弯，但需要平衡好稳增长、防风险和促改革的关系，国内宏观杠杆转入稳阶段，接下来货币政策将保持灵活精准；在保持流动性合理充裕的前提下，继续支持实体经济薄弱环节和重点领域。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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