魏 桥

原标题：数字人民币离我们越来越近

继深圳、苏州后，由央行主导的数字人民币试点日前落子京城。随着数字人民币北京冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动，北京围绕冬奥会场景推进数字人民币试点取得阶段性进展。

研发进程稳步推进

2020年4月，人民银行数字货币研究所披露，数字人民币（DC/EP）先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来冬奥场景（试点“4＋1”）开展内部封闭试点测试。

“刚刚过去的2020年可以被称为央行数字货币元年。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受国际商报记者采访时表示，2020年数字人民币首次在深圳罗湖、苏州等地进行区域性的试点工作，使用范围逐步扩大，场景更多，参与银行及商家也逐步增多，为未来更大规模地推广和普及积累了宝贵的经验。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁在接受国际商报记者采访时进一步介绍，2020年10月9日数字人民币在深圳试点是第一次走出封闭的测试环境，面向广大公众进行测试。前不久苏州试点选择在“双12”购物节增加了线上支付的场景，在测试范围、测试规模、测试行业及领域上都有所扩大。

不仅如此，于佳宁表示，在跨境支付方面，数字人民币也进入测试阶段，中银香港获央行指定作为香港银行代表参与技术测试，获邀参与测试的包括商户和约200名银行员工。“这意味着数字人民币研发正在稳步推进。按照预期计划，未来数字人民币仍将继续在雄安新区、成都、上海、长沙、海口、青岛、大连、西安等城市继续测试，并继续扩大测试场景，2022年冬奥会期间将进行内部封闭试点测试。”

黄大智也表示，从央行的工作会议规划来看，2021年数字人民币会进行更多城市、更广泛场景、更大规模的试点推广，逐步将数字人民币的使用推向更多的人群。

未来使用范围将更广

数字人民币是一种面向未来的货币形式。于佳宁分析，未来数字时代，一切资产包括人的身份都会被数字化。数字人民币的普及会加速中国资产数字化和身份数字化进程，进而促进数字经济进一步发展。未来数字人民币将带来一系列全新的商业机遇，为传统产业向“新智能商业”转型提供原动力。

“从目前的试点来看，数字人民币在支付方面的功能已经比较完备，线上线下常见场景均已支持，在无网环境也可以实现支付。但数字人民币的意义不止于此。”在于佳宁看来，推出数字人民币是国家为应对一系列新的技术挑战和商业模式技术性变革而制定出的策略。特别是当前正在蓬勃发展的数字经济需要一整套数字化的新金融体系。而且数字经济对金融服务有一些崭新的需求，而传统的金融体系无法有效提供。

在此背景下展望未来，于佳宁认为，数字人民币可以延伸到新技术场景的支付需要上来，例如在5G时代，无人驾驶汽车、物联网设备、工业互联网将得到广泛应用，物与物之间的交易需求将不断增加。“目前的货币和金融体系无法满足这些需求，人民币必须升级为数字人民币才能满足这些场景的潜在交易和金融需求。”

黄大智预计，数字人民币的未来可体现在以下几方面：一是试点规模会更大，在更多的城市试点；二是试点场景更多，线上线下同步进行；三是使用方式更多，如搭载优惠券、打折券等载体；四是试点使用范围更广，如拓展到跨境支付上来；五是支付方式更多样，如通过各类APP或离线支付等方式支付。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)