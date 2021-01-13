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报告预计2021年中国经济增长7.0%

李高超
2021年01月13日08:11 | 来源：国际商报
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　　本报讯 记者李高超报道 星展银行1月12日发布《星展观点：2021年中国经济展望》报告。报告预计，2020年中国经济将实现2.0%的温和增长，2021年中国国内生产总值年增长率将达到7.0%。同比增长将持续到2021年上半年，下半年将趋于平稳。

　　报告撰写人、星展银行大中华区经济学家梁兆基认为，在政策持续支持的背景下，中国迄今表现出的经济反弹主要由建筑业带动，同时机械和制药等行业也出现了强劲增长。国有和民营企业的产量在下半年都有所增长。更令人鼓舞的是，经济复苏显示出向小型企业拓展的迹象，小型企业采购经理人指数(PMI)自2020年6月份以来首次升至扩张区间。因此可以预计私营和小型工业企业2021年上半年的工业产量增速将高于平均水平。

　　一些传统制造业将因“一带一路”项目的重启而得到提振，这些项目倾向于从中国工厂采购设备和机械。绿色发展的产业升级将惠及新能源产业。

　　在消费方面，报告认为，家庭消费最近的走势开始变得乐观。自2020年8月份以来，零售业的增长已恢复到盈利水平。数据显示，经济正持续出现正常化迹象。“十一”黄金周期间，国内航班恢复到2019年同期水平的近90%。上半年储蓄的增加意味着家庭有能力在未来增加支出。尽管劳动力市场依旧疲软，但失业率已比年初降低了一半。社交距离措施放宽以及国内消费取代出境游将有助于推动消费复苏，同时将继续促进服务业的发展。2019年第三产业占中国国内生产总值的比重达到53.0%，内需对经济复苏后期的拉动作用凸显。“十四五”期间，这一比重可能上升到60%。信息技术、旅游和教育等多个领域都将出现强劲增长。

　　在贸易方面，口罩、居家办公计算机设备等疫情相关产品需求推动了中国出口继续保持强劲增长。经济复苏的范围正在扩大，其他货运量也实现了同比增长。

　　随着国外病例数量再度走高，疫情需求相关的发货量将保持韧性。非疫情相关需求的抬升也将对贸易复苏有所支撑。例如，最近美国的零售额一路走高，中国家具和家用设备的出口也非常强劲。尽管进口额同步回升，但进口价值仍受能源价格的抑制。与此同时，出境游的崩溃缩小了国家的服务赤字。

　　梁兆基分析，近一个月消费者价格指数（CPI）回落的主要原因是食品价格（主要是猪肉价格）降低。由于猪瘟没有反复，预计生猪价格的下跌将持续一段时间。但由于基数效应减弱，其对通胀的拖累将有所缓和。

　　与此同时，中国国内需求的复苏可能表明，核心CPI在2020年10月份连续第五个月保持在1%以下之后将很快触底。在生产者价格方面，工业生产者出厂价格指数（PPI）仍然低于疫前水平。不过，自2020年6月份以来，PPI已开始逐月上升。随着经济活动的推进和能源价格的逐步回升，这一趋势将持续下去。而这又将影响非食品消费价格的上涨。总体来说，星展银行预计总体通胀率在2020年第四季度触底后，到2021年中期将回升至2.5%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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