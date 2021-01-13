孟 妮

原标题：中国市场投资今年有看点

□本报记者 孟 妮

新冠肺炎疫情牵动着全球市场情绪，对世界经济产生了深远影响。迈入2021年，虽然疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定因素，今年仍将是回归常态的一年。

这是富达国际近日发布的2021年中国市场投资展望得出的结论。富达国际认为，中国经济复苏势头向好，消费和科技是中国长期增长的动力，预计货币与财政政策或将温和震荡，在稳定就业、防范金融风险、预防通胀等多重约束下寻求平衡。

A股市场方面，富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示，“回顾2020年，全球经济遭受了疫情的严重冲击，从宏观经济来看，中国和美国在应对疫情上的不同措施也让这两大经济体经历了不一样的复苏。中国采取强行政政策控制疫情、轻货币政策托底经济，出口和投资成为经济复苏的主要动力。美国则采取弱行政政策控制疫情、强财政政策刺激经济，依靠消费带动经济复苏”。

“2021年，预计中美两国仍将维持不同的复苏路径。”周文群进一步谈到，今年中国国内消费将继续恢复，而美国经济增长会受到资本支出周期的带动。全球经济共振复苏将支撑中国商品价格上涨。中国消费品出口可能有所放缓，但同时机械设备及工具出口有望继续增长，进口消费品或会增加。全球经济复苏将是2021年的共识，这一过程可能会比预期更为强劲也更为短暂，实际将取决于紧缩政策的时间表，预计市场或会在今年上半年看到通胀再起，油价将成为关键的波动因素，而中国可能是第一个实行紧缩政策的国家。

“2021年A股市场将迎来期待已久的股市正常化，预计大盘将高位盘整，具体走势取决于公司业绩表现和紧缩时间表。过去两年间，市场已严重倾向于TMT、消费和医疗保健板块。虽然它们仍是经济增长的长期驱动力，但随着宏观经济复苏，这一情况在今年可能会趋于正常化。”周文群如是说。

此外，由于估值具有吸引力和外资的持续流入，A股仍有机会在2021年跑赢全球市场平均收益，原因在于：周期回归，短期内需求强劲呈现供小于求的态势；可选消费重启，将迎来投资机会；自疫情以来“强者恒强”的趋势愈加明显，部分中国龙头企业出海，有望成为全球企业，打开市值天花板。然而，投资者仍需留意潜在的风险点，同时应警惕业绩增速回落带来的估值下滑以及信用事件造成的冲击。

债券市场方面，富达国际固定收益基金经理成皓认为，随着国内疫情得到控制以及美国大选尘埃落定后使得外部环境在短期内保持相对稳定，预计在内外部环境逐步恢复常态的背景下，中国经济增长将向疫情前的主线回归。“从全球债市来看，鉴于中国债券的收益率优势愈发明显以及三大全球债券指数的纳入，我们认为，中国债券具备配置价值。”

“展望2021年，预期国内经济增长与风险仍是影响国内债券走势的关键性因素。经济增长的稳定性将决定货币与财政政策在增长与风险两者中的侧重。若国内经济维持2020年下半年的复苏趋势，利率债恐难有持续走强的空间。信用债利差走阔带来配置价值。在资本结构、期限、信用三者中我们偏好在资本结构下沉中换取更高的收益率，而对信用保持谨慎。”成皓认为，2021年债券投资策略的重点在于利用利差走阔窗口逐步配置优质主体信用债。从估值角度，高等级信用债配置价值更为凸显。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)