张 日

■本报记者 张 日

财新智库和数联铭品（BBD）联合发布的数据显示，受资本投入下降的影响，2020年12月中国新经济指数（NEI）降至28.1，即新经济投入占整个经济投入的比重为28.1%，较上月下降2.1%。

NEI包括劳动力、资本和科技三项一级指标，权重分别是40%、35%和25%。从分项指标来看，其中资本投入指数近一年来波动上升，12月录得31.4，较上月下降5.7；科技投入指数从2020年4月开始下降，12月录得29.3，下降0.4；劳动力投入指数近两年来小幅下降，2020年12月录得24.4，与上月持平。

万事达卡中国区总裁常青表示，“时至岁末，NEI出现了较大调整。目前中国经济整体上仍呈持续向好态势。去年前11个月，中国货物贸易进出口总值达到29.04万亿元，规模创下历史新高。万事达卡近期发布的2021经济展望报告也指出，中国稳健且强势的数字经济有望成为刺激全球经济复苏的强心针。”

万事达卡首席经济学家、万事达卡经济研究所所长布里克林·德怀尔表示，“新能源产业成为本期指数中贡献率上升最快的行业，凸显出当下中国电动汽车销量的快速增加。相较于2019年，尽管大多数行业尤其是旅游产业的就业率皆有所下降，但仍有一些岗位呈现出了快速增长趋势，比如与原材料生产供应以及基础设施建设相关的那些产业。”

分行业看，NEI中占比最大的行业为新一代信息技术与信息服务产业，12月为总指数贡献8.5个百分点；新能源产业名次上升最快，贡献1.4个百分点，从11月的第九名上升到第七名。

12月新经济行业入职平均工资水平为每月12524元，较上月上升93元，高于全国平均入职工资水平6.6%，溢价水平上升1.1%。

新经济指数自2020年7月以来的下降趋势，与下半年以来的经济复苏似乎有所冲突，但该趋势与2018年末较为相似，2019年上半年的实体经济增速明显趋缓，这预示着2021年上半年经济可能面临趋缓风险。

报告分析了2020年不同行业和岗位招聘数量与工资的变化，发现疫情影响下大部分岗位招聘数量不如2019年，但仍然有一些快速增长的岗位，如烧碱生产工、炼钢工等与原材料的生产供应、基础设施建设高度相关的工种。招聘数量下降最快的岗位为音响调音员、服务员、收银员、电影放映员以及与旅游相关的岗位，其招聘数总体下降70%左右。

从工资看，基础设施建设和原材料制造业员工工资呈现快速上升的趋势，货运驾驶员、客运驾驶员工资均比2019年提高20%左右。而企业董事、民航乘务员、全科医师和精神科医师等岗位招聘工资出现下降。此外，半导体分立器件和集成电路装调工这一专精于芯片生产的岗位工资也出现显著下降，报告认为“可能与中国芯片的生产现状相关”。

报告还发现，2020年行业工资增长情况和2019年呈现正相关趋势。其中银行业、纺织业、化学原料及化学制品行业、印刷业的工资上涨在这两年均较快，而造纸业、饮料制造业、食品制造业、电信和其他信息传输服务业工资增长均较慢，甚至出现下降。总体来说，2020年工资增长慢于2019年。

从不同行业关键词在新增企业中出现的频率看，增长最快的是建设工程、供应链、种植、医疗等，新能源、机械、材料和再生资源的增长也较快。旅游、酒店等与疫情有关的行业出现频率显著下降，传播、广告、传媒、营销策划等商务服务业也下降较快。

分地区看，2020年6月至2020年12月，北京、南京、长沙、广州、济南在城市NEI平均排名中位列前五。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)