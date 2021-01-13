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中消协点名平台算法 技术欺凌消费者要不得

阎  密
2021年01月13日08:13 | 来源：国际商报
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　　■本报记者 阎 密

　　网络游戏抽奖概率不明、大数据杀熟、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐、刷好评隐差评、平台采用算法限制交易……这些侵害消费者权益的现象，中国网民多多少少都遇到过。而这些问题的背后，核心是互联网平台对算法技术的应用。中国消费者协会日前呼吁，要加强网络消费领域算法规制，保障消费者知情权、选择权和公平交易权。

　　算法“六宗罪”

　　1月7日，中消协在京召开“网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”。会上，中消协根据消费者投诉、有关调查和相关报道，指出了网络领域涉及消费者权益的六大算法问题。

　　推荐算法。通过监测分析消费者的消费行踪轨迹，如浏览过的页面、广告、商品服务、话题等，有针对性地对消费者进行商业营销，导致消费者知情、选择不足。有些经营者通过算法应用推送的商品、服务内容甚至违背法律和公序良俗。

　　价格算法。有些经营者利用算法进行价格歧视。一是对新老用户制定不同价格，会员用户反而比普通用户价格更贵；二是对不同地区的消费者制定不同价格；三是多次浏览页面的用户可能面临价格上涨；四是利用繁复促销规则和算法，实行价格混淆设置，吸引计算真实价格困难的消费者。

　　评价算法。部分平台及平台内经营者为了获得好评，运用刷单等方式编造虚假高分评价，或者隐匿中评、差评，使真实评价无法显现。虚假评价、评价失实呈现不仅破坏了经营者之间的公平竞争，也对消费者购买决策产生了误导。

　　排名算法。平台经营者制定各类排名榜，声称基于消费者好评率、销量等对各行业或商品服务类别进行排序，引导消费者选择，但具体是如何计算得出的难以知晓。

　　概率算法。一些线上经营者开展有奖销售、抽奖兑换，特别是部分网络游戏公司经常性推送游戏道具抽奖活动，虽然公示了中奖（掉落）概率，但是其算法程序不透明，实际中奖概率缺乏管控，屡遭消费者诟病。

　　流量算法。一些平台利用所处优势地位通过算法在流量分配、搜索排名等方面设置障碍和限制，控制平台内经营者开展交易，影响公平竞争和消费者选择。

　　实际上，算法应用背后潜藏着经营者的价值观念“流量至上”“利润至上”。“如果任其无序发展，一方面不利于市场经济的公平有序竞争，不利于经济可持续发展；另一方面也会使消费者面临数据算法压榨，成为技术欺凌的对象，甚至被算法扭曲价值取向和道德观念，沦为平台经营者的掌中‘玩物’。”中消协相关负责人表示。

　　建议国家设立算法伦理专门机构

　　为更好保护网络领域消费者权益，有效规制算法应用中的问题，切实解决消费者维权难，中消协建议，在算法应用中，网络经营者应当加强自律，守法经营，切实承担应尽义务和责任。

　　首先，网络经营者运用算法向消费者推荐商品服务，应当全面客观，反对仅以所谓“精准”推荐代替公共选项，利用消费者信息占有不足，实施片面诱导，从中渔利。

　　其次，应当公平公正对待广大消费者，反对利用消费者个人数据画像采取算法应用，锁定特殊消费群体，实施价格歧视、价格混淆等销售策略。

　　再次，应当诚信应用算法，反对利用技术手段欺骗、隐瞒真实情况，欺凌消费者，或者实施不正当竞争。

　　加强算法应用的有效规制还需要社会各界的合力。中消协建议，在个人信息保护法、反垄断法、反不正当竞争法、价格法等相关法律中，建议增加算法应用的相关规定。

　　一是国家设立算法伦理专门机构，负责算法应用伦理、规则、标准制定，不公平算法应用调查、处理等，并指定相关政府部门负责，加强对算法应用的有效监管。

　　二是规定算法搜索结果应同时呈现公共选项，即所有用户运用同样的搜索方式应可得到相同的结果，且相关结果应作为优先选项推送，保障消费者有效便捷获取。

　　三是明确经营者使用算法应做到可知、可查、可逆。

　　四是明确举证责任倒置规定，强化算法实施方的举证责任，明确其伪造、篡改证据的责任和后果，解决消费者举证难、鉴定难。

　　此外，中消协还建议有关司法机关加强对算法应用案件的分析研究，推动出台有关司法解释，充分发挥司法机关的审判和监督作用，强化经营者举证责任，加强对算法应用问题的实质审查，通过司法判例弘扬公平正义，强化对消费者权益的保护。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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