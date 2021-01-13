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15万亿资产迎分类监管 保险资管公司评级办法出炉

记者 向家莹 北京报道
2021年01月13日08:14 | 来源：经济参考报
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原标题：15万亿资产迎分类监管 保险资管公司评级办法出炉

　　1月12日，中国银保监会发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》。《办法》聚焦风险管理和合规经营，对保险资产管理公司实施分类监管，银保监会将根据评级结果，在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等关键领域，对保险资产管理公司采取差异化监管措施。

　　银保监会披露数据显示，截至目前已设立保险资产管理公司28家，受托管理保险业超过70%的资金，资产管理规模近15万亿元。

　　根据《办法》，监管评级主要从公司治理与内控、资产管理能力、全面风险管理、交易与运营保障、信息披露等五个维度指标对保险资产管理公司进行综合评分。根据监管评级结果，《办法》将保险资产管理公司划分为A、B、C、D四类机构，明确分类结果是衡量公司经营管理能力和风险管理能力的主要依据。

　　泰康资产管理有限责任公司总经理段国圣认为，建立统一的监管标准只是起步，未来更重要的是借此东风增进自身投资和经营能力，最终实现立足于长期资金特性，保持收益稳健、资金安全的投资风格，为资管行业提供差异化的服务。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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