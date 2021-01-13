刘涛

近日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》（简称“通知”），从稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障等5个方面提出11项措施。

2020年，消费市场受到疫情严重冲击，虽然社会消费品零售总额同比增速在8月由负转正，但消费恢复正常增长仍有不少困难。特别是占整个社会消费品零售总额超过25%的餐饮、汽车及油品、家具家电消费恢复不尽如人意。另外，尽管8月以后乡村社会消费品零售额回升势头略好于城镇，但前11个月乡村社会消费品零售额的占比同比回落1.2个百分点。

可以说，通知把握了当前加快促进消费恢复的短板和弱项，具有较强的针对性。通知涉及的大宗消费、重点消费，也是居民消费升级较快的领域，符合政策支持的方向。

与之前的促消费政策相比，通知具有五方面亮点。一是提出具有经济牵引作用的重要措施。例如，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。2009年，我国曾实施汽车下乡和购置税优惠政策，在应对国际金融危机冲击方面效果明显，国内汽车销量增速保持了两位数，对上下游产业、就业以及经济增长起到有效拉动作用。过去5年，汽车是居民消费大类中增长最快的耐用品。2019年，居民每百户家用汽车拥有量达到35.3辆，而农村居民每百户家用汽车拥有量只有24.7辆，还有较大提升空间。

二是突出了绿色消费和智能消费的支持举措。通知指出，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”等新模式；促进绿色餐饮发展，加快培育绿色餐饮主体等。

三是明确了乡镇消费与农村消费的有机联动。通知提出以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，并从网络完善、设施建设、环境优化等方面提出了具体措施。

四是加强促进消费与扩大有效投资间的有效结合。例如，要结合城镇老旧小区改造、城市居住社区建设补短板等城市更新工作，加快小区停车位（场）及充电设施建设；加快推进车联网（智能网联汽车）基础设施建设和改造升级，开展自动驾驶通勤出行、智能物流配送等场景示范应用；加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设，支持建设立足乡村、贴近农民的生活消费服务综合体等。

五是促消费改革举措更加具体。当前，促进消费还需要破除不少体制和政策性障碍，通知提出，要优化机动车安全技术检验机构资质认定条件，试点推行一类、二类汽车维修企业等具备条件的机构通过计量认证后依法开展非营运小微型载客汽车检验；将全自动洗车机列入加油站设备设施管理范畴，不纳入城市违章建筑物管理。

随着相关政策措施的有效落实，消费潜力有望得到进一步释放，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)