人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

补短板强弱项

商务部等12部门印发通知 促消费潜力进一步释放

刘涛
2021年01月13日08:15 | 来源：经济参考报
小字号

　　近日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》（简称“通知”），从稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障等5个方面提出11项措施。

　　2020年，消费市场受到疫情严重冲击，虽然社会消费品零售总额同比增速在8月由负转正，但消费恢复正常增长仍有不少困难。特别是占整个社会消费品零售总额超过25%的餐饮、汽车及油品、家具家电消费恢复不尽如人意。另外，尽管8月以后乡村社会消费品零售额回升势头略好于城镇，但前11个月乡村社会消费品零售额的占比同比回落1.2个百分点。

　　可以说，通知把握了当前加快促进消费恢复的短板和弱项，具有较强的针对性。通知涉及的大宗消费、重点消费，也是居民消费升级较快的领域，符合政策支持的方向。

　　与之前的促消费政策相比，通知具有五方面亮点。一是提出具有经济牵引作用的重要措施。例如，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。2009年，我国曾实施汽车下乡和购置税优惠政策，在应对国际金融危机冲击方面效果明显，国内汽车销量增速保持了两位数，对上下游产业、就业以及经济增长起到有效拉动作用。过去5年，汽车是居民消费大类中增长最快的耐用品。2019年，居民每百户家用汽车拥有量达到35.3辆，而农村居民每百户家用汽车拥有量只有24.7辆，还有较大提升空间。

　　二是突出了绿色消费和智能消费的支持举措。通知指出，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”等新模式；促进绿色餐饮发展，加快培育绿色餐饮主体等。

　　三是明确了乡镇消费与农村消费的有机联动。通知提出以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，并从网络完善、设施建设、环境优化等方面提出了具体措施。

　　四是加强促进消费与扩大有效投资间的有效结合。例如，要结合城镇老旧小区改造、城市居住社区建设补短板等城市更新工作，加快小区停车位（场）及充电设施建设；加快推进车联网（智能网联汽车）基础设施建设和改造升级，开展自动驾驶通勤出行、智能物流配送等场景示范应用；加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设，支持建设立足乡村、贴近农民的生活消费服务综合体等。

　　五是促消费改革举措更加具体。当前，促进消费还需要破除不少体制和政策性障碍，通知提出，要优化机动车安全技术检验机构资质认定条件，试点推行一类、二类汽车维修企业等具备条件的机构通过计量认证后依法开展非营运小微型载客汽车检验；将全自动洗车机列入加油站设备设施管理范畴，不纳入城市违章建筑物管理。

　　随着相关政策措施的有效落实，消费潜力有望得到进一步释放，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved