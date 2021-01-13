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央地密集谋划 一批重大民生工程蓄势待建

老旧小区改造、养老育幼工程、社区新基建等将加速推进

2021年01月13日08:16 | 来源：经济参考报
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　　新年伊始，多地陆续晒出2020年民生领域成绩单，“圆满收官”“超额完成”成为高频词。2021年是“十四五”开局之年，惠民生补短板还将持续加码。《经济参考报》记者了解到，从中央部委到地方，正在密集谋划实施新一批重大民生工程。除了城镇老旧小区改造外，养老育幼工程、社区新基建也将加速推进。业内指出，民生重大工程建设将撬动巨大的投资空间，要发挥好中央预算内投资等政府资金的带动作用，引导社会资本共同参与。

　　多部门开列新年民生工程清单

　　2020年，河北省20项民心工程全部完成或超额完成年度目标任务，老旧小区改造、市政老旧管网改造、城市排水管网雨污分流改造、文化惠民等工程实际完成量均超过年度目标任务的30%以上……这是日前河北省公布的一组2020年民生工程成绩单。

　　这只是一个缩影。2021年伊始，不少地方陆续晒出2020年民生领域成绩单，“圆满收官”“超额完成”成为高频词。

　　光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东对《经济参考报》记者表示，民生工程关系到老百姓的生活水平。我国进入了新发展阶段，教育、医疗、生态环境等既是人民群众普遍关心的问题，同时蕴含了新的经济增长点，民生工程也是发展工程，有利于提升整体生产效率，助力产业发展升级。

　　“十四五”开局之年，多部门纷纷部署2021年经济工作，民生清单是部署重点。

　　住房和旧改方面，国家发展改革委提出，继续安排中央预算内投资支持保障性安居工程建设，以大城市为重点扩大保障性租赁住房供给。此外，将全面推进城镇老旧小区改造，支持城市防洪排涝设施建设。

　　养老和育幼方面，国家发展改革委表示，2021年将针对“一老一小”、住房保障等人民群众普遍关心的问题，研究提出更有针对性的解决措施。住建部等十部门印发通知，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，满足居民多样化多层次居住生活需求。

　　乡村建设方面，中央农办将协调有关部门实施村庄道路、农村供水安全、新一轮农村电网升级改造、乡村物流体系建设、农村住房质量提升等一批工程项目，各地也将加大谋划和建设力度。交通运输部提出，加快县乡村三级农村物流体系建设，深入实施“快递进村”工程。

　　社区建设方面，商务部表示，将建设一刻钟社区便民生活圈，深入开展便利店品牌化连锁化三年行动，推动便利店进社区，改造一批早餐店、菜市场等便民服务设施。

　　地方民生工程建设大幕开启

　　地方上也在紧锣密鼓谋划启动2021年民生重大工程。在各地近期陆续召开的省（区、市）委经济工作会议，以及发展和改革委工作会议中，“加快补齐民生短板”“扎实推进各项惠民工程”成为要点。

　　比如，海南省提出，深入实施文化惠民工程。要集中财力，加快推进一批教育、医疗、文体等方面重大民生项目建设，补齐民生短板。福建省提出，要加快医疗卫生补短板强弱项，加强公共卫生体系建设，推进义务教育提质扩容、职业教育产教融合等建设。湖北省也表示，加快实施公共卫生体系补短板工程三年行动计划。

　　新年伊始，不少地方举行重大项目集中开工活动，其中不乏重大民生工程。日前，上海市64个总投资2734亿元的重大项目集中开工，其中包含杨高路改建工程、海滨污水处理厂扩建工程等重要民生工程。

　　在加强普惠性、基础性、兜底性民生工程建设的同时，一些地方还在加快推进提升生活品质的民生工程。比如，上海市日前发布了《社区新型基础设施建设行动计划》。行动计划提出，到2022年，5G、人工智能、物联网、大数据等新技术全面融入社区生活，上海市社区新型基础设施建设不断夯实，运营服务体系日益完善，智慧社区支持体系更加优化，社区治理更加智慧、社区生活更有品质。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，“十四五”开局之年，要加强人力资本投入，提高就业质量，在提高收入水平、提升公共服务方面下功夫。此外，还要搞好米袋子、菜篮子工程，对于大城市还要重点解决好住房问题，加快推进实施城市更新行动和城镇老旧小区改造，让人民住有所居，安居乐业。

　　工银国际首席经济学家程实表示，2021年作为“十四五”的开局之年，作为中国“双循环”新模式开始运行的第一年，需要在财政政策、货币政策、转移支付政策、消费支持政策上做一系列相应的安排。

　　发挥好政府资金撬动作用

　　业内指出，2021年民生工程建设将更突出两大特点，一方面是继续补齐传统短板，如老旧小区改造、养老托育服务建设等；另一方面，将大力支持包括社区基建在内的新基建。

　　“新基建中的科技创新和产业升级能破除要素流动阻碍、优化资源配置，解决民生领域结构性供给不足问题，短期能稳经济、稳就业，长期来看，将有效释放经济潜力、增加民生福祉。”高瑞东说。

　　民生重大工程建设同时将撬动巨大的投资空间。仅老旧小区改造方面，若按40平方米的人均住房面积初步计算，至少撬动约1.6万亿元规模的投资。实施重大民生工程，要发挥好政府资金的撬动作用，引导社会资本共同参与。

　　高瑞东表示，要为社会资本设立科学的进入和退出机制，保障社会资本的权益，加强各类金融机构对于社会资本参与的支持。同时，要充分挖掘民生工程中的经济效益，通过市场化手段来吸引社会资本参与，更好地发挥相关财政资金的乘数效应，全面激发市场活力。

　　“在一些具有使用者付费属性的公共民生工程领域，如停车场建设，要发挥政府资金的引导作用，促进社会资本共同参与，增强对民生领域的多元化保障作用。”刘向东说。

　　此外，民生工程建设要突出重点，既尽力而为，又量力而行。刘向东表示，在谋划民生工程中，需要注意政策的连续性和可持续性，优化财政支出结构，在财力有限的情况下，确定要保障的重点民生工程，避免盲目铺摊子，增加债务风险和不可持续性，同时还要营造良好的社会治理环境，推进公共服务均等化，确保民生工程惠及所有老百姓。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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