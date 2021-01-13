记者 高伟 北京报道

近日，证监会开出2021年第一号罚单。记者从证监会网站了解到，熊模昌、吴国荣利用相关证券账户操纵“华平股份”，在操纵期间账户组亏损3.24亿元，证监会对二人处罚390万元。同时，对吴国荣采取3年证券市场禁入措施。

行政处罚决定书内容显示，2017年7月24日至2018年6月26日期间（以下称操纵期间或涉案期间），吴国荣控制使用“白某飞”等186个个人账户和“金谷·信惠182号证券投资集合资金信托”等10个机构账户，共计196个证券账户（以下称账户组）。在操纵期间内，吴国荣使用其控制的账户组，利用资金优势、持股优势，采用盘中连续交易，在自己实际控制的账户之间进行证券交易等方式交易“华平股份”，影响股票交易价格及成交量。其中，2017年7月24日至2018年6月26日共有217个交易日，账户组在213个交易日交易了“华平股份”，占总交易天数的98.16%。操纵期间账户组亏损32372.33万元。

熊模昌系“华平股份”原始股东，熊模昌与吴国荣的合作模式为熊模昌提供配资保证金，要求吴国荣买入“华平股份”数量占流通股数量的15%，并维持股价，吴国荣负责配资并操作账户实施交易。熊模昌通过其控制的私募产品进行大宗交易虚假减持“华平股份”。操纵期间，熊模昌本人持有“华平股份”原始股占总股本比为9.78%，账户组2018年2月2日持股占流“华平股份”通股20.04%，与熊模昌本人合计持股占流通股约达30%，2018年2月2日后账户组存在多个连续20个交易日买卖股份数达到该证券同期总成交量的30%，最高达到45.88%。

证监会指出，操纵期间，吴国荣控制的配资账户存在多次小单多笔拉抬股价行为，账户组多次出现申买价格大于申买前最新市场成交价情形，拉抬股价意图明显。熊模昌虚假减持“华平股份”，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《证券法》等相关规定。因此，对熊模昌给予警告，合计处以205万元罚款；对吴国荣给予警告，合计处以185万元罚款。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)