人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

证监会2021年首张罚单：两人操纵股价亏损3.24亿元

记者 高伟 北京报道
2021年01月13日08:16 | 来源：经济参考报
小字号

　　近日，证监会开出2021年第一号罚单。记者从证监会网站了解到，熊模昌、吴国荣利用相关证券账户操纵“华平股份”，在操纵期间账户组亏损3.24亿元，证监会对二人处罚390万元。同时，对吴国荣采取3年证券市场禁入措施。

　　行政处罚决定书内容显示，2017年7月24日至2018年6月26日期间（以下称操纵期间或涉案期间），吴国荣控制使用“白某飞”等186个个人账户和“金谷·信惠182号证券投资集合资金信托”等10个机构账户，共计196个证券账户（以下称账户组）。在操纵期间内，吴国荣使用其控制的账户组，利用资金优势、持股优势，采用盘中连续交易，在自己实际控制的账户之间进行证券交易等方式交易“华平股份”，影响股票交易价格及成交量。其中，2017年7月24日至2018年6月26日共有217个交易日，账户组在213个交易日交易了“华平股份”，占总交易天数的98.16%。操纵期间账户组亏损32372.33万元。

　　熊模昌系“华平股份”原始股东，熊模昌与吴国荣的合作模式为熊模昌提供配资保证金，要求吴国荣买入“华平股份”数量占流通股数量的15%，并维持股价，吴国荣负责配资并操作账户实施交易。熊模昌通过其控制的私募产品进行大宗交易虚假减持“华平股份”。操纵期间，熊模昌本人持有“华平股份”原始股占总股本比为9.78%，账户组2018年2月2日持股占流“华平股份”通股20.04%，与熊模昌本人合计持股占流通股约达30%，2018年2月2日后账户组存在多个连续20个交易日买卖股份数达到该证券同期总成交量的30%，最高达到45.88%。

　　证监会指出，操纵期间，吴国荣控制的配资账户存在多次小单多笔拉抬股价行为，账户组多次出现申买价格大于申买前最新市场成交价情形，拉抬股价意图明显。熊模昌虚假减持“华平股份”，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《证券法》等相关规定。因此，对熊模昌给予警告，合计处以205万元罚款；对吴国荣给予警告，合计处以185万元罚款。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved