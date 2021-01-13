据外媒报道，英国财政大臣苏纳克11日表示，受新冠肺炎疫情严重冲击的英国经济在触底反弹之前还可能进一步恶化。苏纳克同时警告称，今年可能会有超过25万家小企业面临破产。

苏纳克在英国议会发言时表示，英国经济目前正经历史无前例的冲击，与疫情发生之前相比已经萎缩6.1%。苏纳克表示，尽管政府提供了大力支持，然而自去年2月以来，英国仍然有80万人失去工作。

英国政府目前已经推出了总额为2800亿英镑的经济刺激措施，反对党工党呼吁政府出台更多措施进行支持。英国政府上个星期推出了46亿英镑的刺激措施，包括为零售业、酒店业和度假业提供支持。在目前的经济刺激计划中，一项工作保护计划是主要内容之一，英国政府将为约100万私人领域雇员支付大部分工资，这一计划将会在4月底到期。

目前，英国疫情形势持续严峻，最近实施的全国性严格封锁措施仍将持续一段时间。英国医疗卫生专家表示，未来几个星期将迎来最严峻的疫情形势。

11日，由于美元走强，英镑兑美元汇率承压走低，跌至1英镑兑1.35美元下方，为今年以来首次。上个月底，英欧达成英国“脱欧”后贸易关系协议为英镑走势带来了短暂的支撑，但这很快就被疫情进一步冲击经济的担忧情绪所抵消。

分析认为，由于投资者预期美国会推出更多刺激措施，推动美元走强，英镑承受下行压力。同时，由于英国经济可能进一步恶化，英国央行采取负利率措施帮助提振经济的可能性正在增加，这也可能令英镑汇率进一步承压。

英国央行官员西尔瓦纳·坦雷罗近期表示，将利率降至零以下对于经济增长的促进将大于对资产购买的推动，但目前是否为采取这一措施的合适时机尚不确定。

分析人士认为，疫情防控措施的收紧意味着今年第一季度经济萎缩幅度可能大于预期，英国央行2月份进一步放松货币政策的压力正在增大；英国央行采取负利率政策的可能性正在上升，最早可能于5月份采取行动。去年12月，分析人士普遍预计英国央行可能在今年8月份采取负利率措施。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)