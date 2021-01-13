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疫情冲击持续 全球央行多月份净售黄金

记者 闫磊 综合报道
2021年01月13日08:18 | 来源：经济参考报
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　　根据世界黄金协会最新数据，受新冠肺炎疫情冲击等因素影响，全球各国央行在2020年11月对黄金呈净售出状态。随着市场需求的变动，未来各国央行的行动将呈现出更复杂的变化。

　　数据显示，全球央行在去年8月和9月是净卖家。去年8月份标志着长达一年半的月度黄金购买期的结束。

　　去年11月，全球官方黄金储备减少了6.5吨。世界黄金协会研究经理高保罗表示：“就像8月和9月央行也是净售出一样，这是几笔大规模抛售抵消了持续的温和买盘的结果。”

　　数据显示，去年11月全球央行总共购买了16吨黄金。储量增加最多的几个国家是乌兹别克斯坦（8.4吨）、卡塔尔（3.1吨）、印度（2.8吨）和哈萨克斯坦（1.7吨）。另一方面，去年11月全球央行售出了23.3吨黄金，其中土耳其黄金销量最高。

　　“在土耳其，国内需求上升导致国内商业银行与央行之间的交易增加，黄金储备减少20.9吨。蒙古是另一个引人注目的出售国，官方黄金储备减少了2.4万亿美元。”

　　去年8月份见顶后，金价在去年11月份开始盘整。去年11月底，金价一路跌破1800美元/盎司。8月以来，黄金ETF持续处于减持状态，虽然2020年12月下旬之后投资者有所增持，但总体增持力度相对有限，黄金ETF资金的流出，减弱了金价的支撑力度。

　　世界黄金协会的报告称，各国央行对黄金的需求变得“更加多变”，原因是新冠肺炎疫情加剧了不确定性和财政压力。

　　俄罗斯央行11日表示，2020年第二季度该行在国际储备中增持黄金、削减美元持仓。

　　据俄罗斯央行外汇储备结构数据显示，截至去年6月30日，其黄金持有比重从第一季的20.8%升至22.9%。

　　“现在断言之前持续净买入的趋势是否还将继续，或者其是否已经结束，转而出现了新的趋势，可能还为时过早。2020年12月和2021年初的数据对帮助构建更大的趋势判断至关重要，”高保罗说。总体而言，世界黄金协会认为，各国央行并未改变其储备中对黄金需求的想法。

　　分析指出，作为一种避险资产，黄金的作用非常重要。虽然近几个月来一些不确定因素有所缓解，但疫情对经济的影响仍构成重大风险，需要加以管理。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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