1月12日，以“冰雪智驭，E行时代”为宗旨的2021中国长春（国际）无人驾驶汽车冰雪挑战赛正式开幕，中国一汽红旗L4智能驾驶小巴和红旗EV-L4两款重磅车型亮相赛场，在为期三天的比赛中将在各比赛项目的严苛考验下，全方位展示中国一汽在汽车智能网联技术上的探索成果。

红旗EV-L4

本次赛事由长春市人民政府、中国汽车工业协会、中国生产力促进中心协会、国际自动机工程师学会主办，国家智能网联汽车应用（北方）示范区、长春国际影都板块（净月区、莲花山区）承办，是国际首创并独具“中国北方季冻区特色”的集创新性、技术性、季候性、生态性、观赏性“五位一体”的智能网联汽车赛事，汇聚了31支国内外主流及代表性的公司队伍。其中，中国一汽组建四支队伍参赛并将以此为助力，开足马力驶入新一年的全新征程。

汽车智能化浪潮席卷而来，用户对智能驾驶的需求越来越高，但目前的智能汽车仅能在特定场景运行，自动驾驶的算法想要达到人类驾驶员水平还需要通过大量的场景测试和技术完善。此外，国内汽车智能化技术对低温及冰雪环境的适应能力尚未得到全面测试。

因此，本次赛事设置小巴环潭表演赛、城市冰雪挑战赛和越野冰雪拉力赛三个部分，在长春气温低至零下30度的寒冷天气里，中国一汽派出的参赛车型将在净月潭约1.6公里的比赛线路，通过接驳停靠、稳定跟车、行人识别等7个场景，接受对自动驾驶小巴示范运营能力的考核；将在国家智能网联汽车应用（北方）示范区约2.2公里的比赛线路，通过残雪路面通行、冬季作业区域避让等18个典型场景，接受冬季城市交通场景条件下对车辆综合性能的考核；将在莲花山路约13公里的比赛线路，接受在低温、复杂的越野路段下，对车辆自动驾驶系统耐久性、自动驾驶能力和通行能力的考核。

红旗L4智能驾驶小巴

当前，中国汽车产业正处于消费结构转型升级、新技术强烈驱动变革等多重因素叠加的重大调整期，智能汽车和智慧出行无疑将是各大车企竞相布局的重要领域，也将进一步引领汽车行业的发展。在这场变革之中，中国一汽迎接挑战、乘势而上，全方位布局智能网联和自动驾驶领域。

未来，中国一汽还将持续推进智能网联、自动驾驶等领域的产业化发展，专注创新技术升级，聚焦核心技术攻坚，增强自主创新能力，为汽车行业的快速、高质量发展贡献力量。（牛广文）

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