1月12日，联想集团（HKSE:992）（ADR:LNVGY）向香港联合交易所有限公司提交公告，宣布董事会已批准可能发行中国存托凭证（CDR）、并向上海证券交易所科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。

根据该建议，联想集团拟发行新普通股, 占公司经扩大后的已发行普通股股份总数不多于10%。所募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发，相关产业战略投资，及补充公司营运资金。

上述发行CDR及科创板上市的整体建议均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构的必要批准。

“联想集团一直以来植根中国，布局全球。我们相信，今日宣布的回A股上市计划将有助于增强公司战略与国内蓬勃发展的资本市场的紧密连接，提升内地投资人投资联想的便利性，从而进一步释放联想的价值，让我们能够以更大力度投资于科技创新、服务转型和智能化变革，更好推动各行各业的数字化、智能化转型升级，”联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：“凭借我们在卓越运营和全球资源、本地交付等方面的核心竞争优势，联想将牢牢把握数字化、智能化变革的发展机遇，为社会、为股东创造长期可持续的回报。”（毕磊）

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