原标题：被阳光温暖的小山村

在2020年的最后一天，伴随着呼啸而至的寒风，一封从遥远的长白山脚下的小山村里寄来的信，被放在了阳光保险董事长张维功的办公桌上。拆开信封，扑面而来的不是寒意，而是温暖喜悦的气氛。乡亲们告诉他，全村百姓已经每年增收超千元……信的末尾那一个个鲜红的指印，则承载了村民们最朴素的感情。每一个红彤彤的指印都在诉说着一句话，“我们脱贫啦！我们富裕起来啦！”

三年前，集体收入不足5万的贫困村

龙泉村位于吉林省延边自治州安图县城西部，总面积477.8公顷，三年前，村内有人口72户208人。其中，朝鲜族13户30人，贫困户24户48人。村集体经济收入不足5万元，曾是远近闻名的贫困村。

2018年，阳光保险积极响应中央关于扶贫攻坚的号召，经过在四川、云南等部分贫困地区进行产业扶贫试水后，总结经验，结合企业自身的创业经历和公司文化，建立了一套更为完善的产业扶贫模式。

面对龙泉村的情况，阳光保险的扶贫团队，并没有马上动手，而是对整个龙泉村做了详细的调研，张维功始终坚定地认为，“扶贫的模式和路子最重要”。他先后组织三次集团高层专项会议，把扶贫工作放在公司战略发展同等的高度来抓。

“这么好的山，这么好的水，这么好的乡亲们，怎么会贫穷？”这是在2018年5月张维功第一次来到龙泉村实地调研时的感慨。通过到村里察土地、看庄稼，分析龙泉村的自然优势，促膝与农民座谈、与村干部议商，阳光保险很快为龙泉村打造了一揽子的扶贫帮扶计划，明确了“企业脱贫，产业致富，打造社会主义新农村的样板”的“三步走”计划。

在周密的计划之下，阳光保险先是投入专项扶贫资金308万元，因地制宜地帮助龙泉村建立了大米农场、煎饼加工厂等企业，逐步形成农业产业；再利用企业自身的公司治理、品牌营销、风控管理等经验优势，帮助龙泉村农业扶贫产业做好产品营销和企业管理；最后通过阳光保险内部集中采购帮扶和成立的扶贫农产品专业销售平台公司，拓展线下、线上多销售渠道，助力农产品市场销售。

三年后，向着社会主义新农村大步迈进

时光转瞬，仅仅一年多的光景，阳光龙泉大米生态农场种植的水稻产量达4万余斤。截至目前，两个企业的年销售收入累计已超过385万元，利润超过90万元。由于龙泉村在产业扶贫规划之初，就结合当地自然优势以“冰泉”命名策划，制定了品牌营销战略，现在冰泉大米、冰泉煎饼已小有名气。

在此基础上，阳光保险还发挥旗下融和医院的资源优势，在龙泉村捐建了远程问诊培训医务站，定期由阳光融和医院医生为全村村民提供医疗问诊服务，并且向龙泉村及周边村村医进行远程教学培训，有效地改善了当地村民的就医水平。同时，自2018年起，阳光保险集团连续三年向龙泉村及所在的吉林安图县500名驻贫困村干部及建档立卡贫困村民捐赠总价值9000万元的保险，防范因病返贫，不断增加村民的幸福感和获得感，让村民们在追求美好生活的道路上增添多重保障。

但在张维功的心中，这些仍然不够，从长远来看。致富只是阳光保险对于扶贫要求的起点。对标阳光保险的十五年成长历程，“没有任何投机取巧之心、华而不实之行”。要想走得远，就必须有正念、走正道，方能成大器。“风雨中做事，阳光下做人”是张维功在创业之初对阳光保险的期许与要求，如今也成了对于扶贫工作的要求。

“本人及家人自觉遵守以下承诺：遵纪守法、维护安定；诚实劳动、勤劳有为.....”2020年的11月3日，龙泉村的村民在“美丽乡风建设”倡议活动上做出了庄严承诺。这正是作为“荣誉村民”的张维功提出的倡议。物质文明提升了，精神文明更要跟上来。阳光保险通过与龙泉村村两委共同合作开展“美丽乡风建设”倡议活动，以期实现两个新目标：一是诚实劳动不作假；二是预防恶习显文明，使龙泉村在走向富裕的道路上更加和谐文明。

在阳光保险看来，帮助村民脱贫致富不是最终目标，开启更加美好的新生活，为了建设社会主义新农村奋斗才是新征程！

正如张维功在给村民的回信中所说，“阳光受益于改革，成长于时代，响应党中央号召、助力脱贫攻坚战是履行企业公民责任的应有之义……现在的龙泉村已经具备了有核心竞争力的农村产业与致富模式，只要我们继续朝着打造社会主义新农村样板的目标努力，龙泉村就一定会更加富裕发达、和谐文明，开启更加美好的新生活！”

承载着太多艰辛与困境的2020已经过去，这一封带着对未来的信心与美好祝福的回信也伴随着崭新的一年飞往这座长白山脚下的小山村。白雪皑皑的山村里，煎饼厂的炊烟依然袅袅，很快，温暖的阳光又会融化冰雪，春天会再次来到。龙泉大米基地里，又会是一片插秧的繁忙景象……

在阳光的温暖中，一切的美好生活都会纷至沓来。

(责编：许维娜、毕磊)