近日，合生创展发布2020年销售简报。数据显示，合生创展全年实现总合约销售金额为358.34亿元，同比增长53.7%。

2020年，合生创展调整企业发展节奏，追求更有质量的增长，统筹全系产业链，旗下地产、商业、合生活（物业）、基建、投资五大板块并驱发展，科技、养老等多元化业态优化布局，通过创新城市运营模式，转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。

上半年净利润同比增长92.2%

在行业竞争和企业经营压力加剧、增速放缓的背景下，合生创展坚持以利润为导向，推进企业均衡发展。

根据合生创展2020年中报，合生创展上半年核心利润达到43.11亿港元，同比增长178.7%，归母净利润51.02亿港元，同比增长约92.17%。实现毛利71.46亿港元，毛利率为67%，同比增长15个百分点。

有分析指出，多元融资渠道，良好的成本管控及运营管控能力，优化债务结构、施行短期债务长期化策略等系列举措，使合生创展的财务及融资水平在合理的区间内达到优化。另外，低成本的土地储备，营销能力与操盘方式的不断创新也让项目实现增值。

销售业绩再创新高

数据显示，合生创展不断夯实主业地产开发的发展根基，近三年的复合增长率超50%。

合生创展相关负责人介绍，2020年集团销售业绩同比增长，开工、预售面积稳健增长，交付率同比增长133% ，客户投诉满意率97%，促进式良性循环增长。

具体来看，合生·中央城、合生·湖山国际、缦合·北京、合生杭州湾国际新城以及携手金茂打造的东叁金茂府、金茂府二期等项目，是集团主要营收来源；帝景山庄、广富汇、佘山东紫园、帝景城等中高端项目的销售业绩也取得突破。

合生创展表示，销售业绩再创新高，得益于集团通过产品升级、模式创新等提升主业品质和效益，同时通过深耕重点城市，保持了较快增长。

2020年，集团进一步升级“优生活”品牌，聚焦产品、配套、服务、生活方式四个维度。同时，合生创展还在产品规划上将运营需求前置化，在产品设计初期便考虑后期的运营和服务，针对不同群体的购买偏好和使用需求，制定不同的产品IP和细化标准，从而实现全周期、全场景的产品与服务落地。

另外，合生创展坚持打造“中高端精品战略”，搭建“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼&公寓”三大住宅产品线，打造了合生·缦系、帝景系、骏景系、国际城等一系列精品项目，满足业主不断升级的居住需求。

科技赋能多元转型

在发展主业的基础上，合生创展不断寻找新的企业增长点，构建从城市更新、地产开发、商业运营管理、金融投资等到智慧服务全生命周期、全产业链的智慧管理平台。

据合生创展介绍，商业板块，通过“两力两新”为项目赋能：产品力、ip力+新空间、新基建。合生商业拥有超100个商业地产项目，管理10余个大型城市综合体，已建成运营项目面积超过500万平米。合生汇作为合生商业旗舰品牌，选址于一线及强二线城市核心区域，日均客流量近十万，已成为商业地标。

合生活服务已覆盖30余座城市，近200个项目，物业管理面积近1亿平方米，为近100万户家庭提供贴心服务，自主开发的合生活APP用户量达150万。

另外，借助数字化技术，合生创展推动企业发展提质增效。

在科技赋能方面，合生创展对内通过信息化管理系统、智能管理模型、智慧门户建设及移动办公平台等信息化管控措施实现全业务流程的智能化管控；对外通过全场景智慧营销平台、智慧交楼、合生活、合生通等一系列智能科技管理系统，提高服务客户的能力。

此外，合生创展不断升级战略规划，推进多元业务、轻重资产并重发展。根据合生创展集团半年报显示，作为刚起步的板块，净利润有28亿港元，占比56.6%，利润水平超过传统业务板块。

合生创展表示，未来在强化内生能力的同时，将持续布局多元化业务板块，依托科技创新，强化企业产品力、服务力等软实力打造，大力推动企业创新发展，为企业寻求未来的利润增长点奠定基础。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)