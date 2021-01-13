人民网北京1月13日电 （记者乔雪峰）近日，国家发展改革委、交通运输部、公安部、国家卫生健康委、应急部、中国气象局、国家铁路局、中国民航局、全国总工会、共青团中央、国铁集团十一部门联合发布《关于做好2021年春运工作和加强春运疫情防控的意见》（以下简称《意见》），《意见》中提出，2021年春运将从1月28日开始，3月8日结束，共计40天。经会商研判，2021年春运我国人口流动规模将显著低于常年，客流量存在较强不确定性。节前客流相对分散，节后返程较为集中。在需求缩减和运力提升双重作用下，预计营业性客运压力将减轻，高铁、民航出行比例进一步提高，小客车出行偏好明显增加，恶劣天气、农村道路安全风险等需要高度关注。

《意见》指出，要把疫情防控放在首位，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实强化底线思维，充分预估风险挑战。按照减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强人员防护的原则，做好春运疫情防控准备，强化各项防控措施。既要在疫情常态化防控条件下做好春运服务，也能在局地出现疫情后做好应急应对，努力实现疫情防控和春运保障“双胜利”。

《意见》提出，公路、铁路、水运、民航各单位要抓紧抓实抓细常态化客运疫情防控工作。各类客运场站和交通运输工具春运期间要增加通风、消毒等措施频次。落实飞机、列车、长途客车、重点水域水路客运等交通运输工具的实名购票、对号入座。科学组织售票和加强乘车管理，严格控制列车超员率。做好进站（机场）、候车（机、船）等站区空间快速测温和客流引导。加快推动“健康码”全国一码通行，提高人员通行效率，避免因扫码查验等引起人员聚集。公路、铁路、水运、民航领域客运场站和交通运输工具分区分级疫情防控具体措施按照国家和有关部门规定执行。

加强乘客和一线职工个人防护。所有客运一线服务人员要规范佩戴口罩，督促要求旅客全程佩戴口罩。对客运一线服务人员加强健康管理，开展日常健康监测和定期核酸检测。按照国务院联防联控机制安排，抓紧推进客运一线服务人员疫苗接种组织工作，在知情自愿的基础上，力争春运开始前实现“应接尽接”。

此外，《意见》还提出，针对局部突发疫情可能引发的交通管控、检查升级、客流突变、车次航班停开等情形，提前制定有关应急预案。根据疫情防控需要，及时采取加大消杀力度、降低客座率等更严格防控措施，必要时依法依规按程序报批后减少或暂停客运班线或航线。

《意见》提出，倡导职工群众就地过节。鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿，统筹安排休假。工会组织要积极与用工单位协商息工开工时间，组织做好务工人员错峰返乡返岗。鼓励互联网企业开发春运信息服务产品，运用大数据等技术及时预测发布热门目的地、交通枢纽客流量、道路拥堵等信息，引导旅客合理安排出行。

针对春运易拥堵路段和收费站，《意见》提出，要提前开展排查并制定疏导绕行方案，提前排查事故多发路段并强化安全防范措施，设置交通事故快处快赔服务站点。合理安排公路养护施工作业计划，尽量避免在出行高峰期开展养护作业。加强路网监测调度，利用多种方式及时发布路况信息，引导公众合理选择行驶路线。长三角、珠三角跨省车流量大的地区，要开展省际间路网运行研判，必要时组织跨省调度。在高峰时段做好现场交通疏导及远端分流等工作。

针对如何适应疫情防控要求，打造便捷出行环境，《意见》从四大方面进行了部署：

扩大“无接触”售检票服务。铁路要继续完善12306售票系统，拓展线上服务范围，延长网站服务时间；健全候补购票功能，维护网络购票秩序；充分发挥电子客票优势，增设自动检票机、安检仪，推广自助实名制核验通道；继续为务工人员、学生和边远地区旅客提供预定团体票服务。道路客运要积极开展定制服务，道路水路客运要提升联网售票服务水平，推广电子客票。民航要在重点机场进一步推广电子登机牌，实现“无纸化”便捷出行。

优化客运枢纽等重点区域服务。车站、码头、机场等枢纽场站，高速公路、国省干线服务区要进一步改善旅客候乘环境，严格落实环境卫生要求；配备消毒用品、口罩等防护物资，便于旅客临时购买或取用。客运枢纽要规范引导标志，设置急客绿色通道，优化安检、换乘、行李领取等流程，减少旅客进出站拥挤和站内聚集。在做好疫情防控的基础上，根据工作需要和实际条件，增设必要的服务台和流动岗。加强高速公路沿线餐饮场所监督检查，严厉打击宰客等损害旅客权益行为。

做好重点群体服务。为有需要的老年人提供“健康码”代办代查、人工售检票、咨询指引等服务，保障老年人等特殊群体在智能化条件下的出行服务。主要枢纽场站要设立爱心通道、母婴哺乳区、老幼病残孕旅客候乘区和医疗服务点，并落实防护措施。全面落实军人依法优先的有关要求，为军人、消防救援人员及其随行家属提供优先服务。规范客运企业价格行为，严格落实伤残军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员、儿童乘车优惠政策。统筹考虑疫情防控要求，在外出务工人员集中地协调开行专车、专列，根据需要组织开行农民工返乡和回城“点对点”包车运输。

精准实施志愿服务。按照倡导发动、安全第一，因地制宜、大站为主，精简岗位、优化服务的原则，稳妥开展春运志愿服务“暖冬行动”。重点围绕疫情防控宣传提醒、咨询指引、票务协助等实际需求，精准确定岗位，加强规范管理。按照“非必要，不上岗”和“谁使用、谁管理、谁保障”的原则，切实加强志愿者防疫及服务保障。

(责编：乔雪峰、刘阳)