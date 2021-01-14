本报记者 王 政

1月13日，中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年全球第一。“这充分体现了我国汽车产业的强大恢复能力和中国经济的强大韧性。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

——年产销均超过2500万辆，折射出汽车市场复苏超预期，伴随国民经济稳步回升，消费需求加快恢复。

冬日的广州市南沙区阳光明媚，今年即将投入运营的广汽丰田第四生产线，正进行紧张的设备安装调试工作。“广汽丰田三大工厂设计产能60万辆，从2020年4月开始就一直处于超负荷生产状态，全年完成销量76.5万辆，同比增长12%，产能利用率高达127.5%。第四生产线投产后，将进一步缓解产能不足的问题。”广汽丰田副总经理黄永强说。

统计数据显示，从2020年4月开始，我国汽车产销已连续9个月正增长，销量增速连续7个月保持在10%以上。其中，商用车产销连续9个月刷新当月历史纪录。新能源汽车产销从2020年7月开始正增长，12月更是创下历史新高，全年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。“2020年，中国汽车市场成为全球车市为数不多的亮点，年销量占世界汽车总销量的份额提升至33%。”陈士华说。

中国汽车工业协会副总工程师许海东说，预计2021年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。

——年产销均超过2500万辆，得益于政府部门推出的政策“红包”，以及一系列扩大有效投资的政策措施。

“购买纯电动车后，还能享受市里推出的优惠政策。”在深圳工作的张先生很开心，因为他得知深圳市2020年推出的购车补贴、停车优惠等政策“红包”将延期到2021年6月底。

“政府部门出台的一系列促进汽车消费政策，有效释放了市场需求。”许海东说，包括增加小客车指标、汽车以旧换新补贴等，再加上多种促销活动，有力推动了乘用车市场回暖。

基础建设投资的拉动，加上国Ⅲ汽车淘汰带来的需求红利，推动商用车持续强劲增长。2020年，我国商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%。

——年产销均超过2500万辆，也基于企业抢抓电动化、智能化、网联化机遇。

“以前只听说智能电动汽车可以在线升级，没想到我的燃油车也可以。”2020年12月1日，在北京从事房地产评估工作的王宇，成为了上汽通用汽车首次车载互联系统在线远程升级的体验者。

“在新能源车成为全球汽车产业和消费转型升级主要方向的同时，智能化正成为汽车变革和增长的主要驱动力。”上汽通用汽车智能网联平台执行总监王晨东说，去年上汽通用对三大品牌17个车系的车载互联系统进行了在线升级，今后将保持一年多次的更新频率。

据统计，2020年，我国搭载智能网联系统的新车比例已达48.8%，比全球平均水平高出3.8个百分点。与此同时，国内搭载有条件自动驾驶功能的乘用车新车销量达260万辆，约占同期全国乘用车新车销量15%左右。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 01 版）

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