人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

2020年我国汽车产销均超过2500万辆

车市复苏 消费升级（新数据 新看点）

本报记者  王  政
2021年01月14日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　1月13日，中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年全球第一。“这充分体现了我国汽车产业的强大恢复能力和中国经济的强大韧性。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

　　——年产销均超过2500万辆，折射出汽车市场复苏超预期，伴随国民经济稳步回升，消费需求加快恢复。

　　冬日的广州市南沙区阳光明媚，今年即将投入运营的广汽丰田第四生产线，正进行紧张的设备安装调试工作。“广汽丰田三大工厂设计产能60万辆，从2020年4月开始就一直处于超负荷生产状态，全年完成销量76.5万辆，同比增长12%，产能利用率高达127.5%。第四生产线投产后，将进一步缓解产能不足的问题。”广汽丰田副总经理黄永强说。

　　统计数据显示，从2020年4月开始，我国汽车产销已连续9个月正增长，销量增速连续7个月保持在10%以上。其中，商用车产销连续9个月刷新当月历史纪录。新能源汽车产销从2020年7月开始正增长，12月更是创下历史新高，全年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。“2020年，中国汽车市场成为全球车市为数不多的亮点，年销量占世界汽车总销量的份额提升至33%。”陈士华说。

　　中国汽车工业协会副总工程师许海东说，预计2021年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。

　　——年产销均超过2500万辆，得益于政府部门推出的政策“红包”，以及一系列扩大有效投资的政策措施。

　　“购买纯电动车后，还能享受市里推出的优惠政策。”在深圳工作的张先生很开心，因为他得知深圳市2020年推出的购车补贴、停车优惠等政策“红包”将延期到2021年6月底。

　　“政府部门出台的一系列促进汽车消费政策，有效释放了市场需求。”许海东说，包括增加小客车指标、汽车以旧换新补贴等，再加上多种促销活动，有力推动了乘用车市场回暖。

　　基础建设投资的拉动，加上国Ⅲ汽车淘汰带来的需求红利，推动商用车持续强劲增长。2020年，我国商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%。

　　——年产销均超过2500万辆，也基于企业抢抓电动化、智能化、网联化机遇。

　　“以前只听说智能电动汽车可以在线升级，没想到我的燃油车也可以。”2020年12月1日，在北京从事房地产评估工作的王宇，成为了上汽通用汽车首次车载互联系统在线远程升级的体验者。

　　“在新能源车成为全球汽车产业和消费转型升级主要方向的同时，智能化正成为汽车变革和增长的主要驱动力。”上汽通用汽车智能网联平台执行总监王晨东说，去年上汽通用对三大品牌17个车系的车载互联系统进行了在线升级，今后将保持一年多次的更新频率。

　　据统计，2020年，我国搭载智能网联系统的新车比例已达48.8%，比全球平均水平高出3.8个百分点。与此同时，国内搭载有条件自动驾驶功能的乘用车新车销量达260万辆，约占同期全国乘用车新车销量15%左右。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 07 版）
(责编：白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved