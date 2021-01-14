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各大城市争当"国际消费中心"，你看好谁?

徐佩玉
2021年01月14日07:38 | 来源：人民日报中央厨房
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年底的消费大促刚过，又要开始囤年货，情人节的礼物也该提上日程了……救命！“买买买”简直停不下来！

要问时下年轻人最喜欢干啥，除了宅在家里，大概率就是出门逛街了。出国旅游，是为了买免税商品；过节，则是为了给自己找一个“买买买”的理由。今天，海妹要告诉大家一个好消息：未来，国内的“购物天堂”将更多啦！

这是为啥？因为“培育国际消费中心城市”写入了“十四五”规划建议。今天，海妹要跟大家唠唠，多座城市竞争“国际消费中心城市”究竟意味着什么？

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上海静安大悦城打造的“二次元快闪商城乐园”吸引了大量年轻消费者。陈玉宇摄影

各大城市竞争，你看好谁?

说起国内的“购物天堂”，大家脑海中可能会浮现很多答案，但是一定会有海南

尤其是2020年，先是离岛免税新政实施，又是在年底新增3家免税店，一系列举措令海南成为购买免税商品的“天堂”。这不，元旦期间，海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%。强大的消费活力，令三亚和海口两市竞争国际消费中心城市的底气更足了。

以国际消费中心城市为发展目标的，可远不止三亚、海口这样的“新秀”。北京、上海、广州、成都等多座城市都正朝着这一目标积极迈进。

从人民广场到外滩，“十里南京路”商厦林立。老字号永安百货，百年后依然人潮涌动；南京西路上，兴业太古汇是当下年轻人最爱去的商场之一……“魔都”上海消费活力不容小视，即使是疫情和寒潮也挡不住上海居民的消费热情。刚刚过去的元旦，不少人顶着寒潮选择“购物跨年”，跨年夜当晚，上海第一八佰伴销售额6亿元，新世界城销售额1.4亿元，打响了2021年上海消费“第一炮”。

广州，作为粤港澳大湾区核心城市之一，正计划打造引领华南、辐射全国、面向全球的国际消费中心城市；成都，将塑造地标商圈潮购、熊猫野趣度假、社区邻里生活、公园生态游憩等8种消费场景……

随着这些城市朝着“国际消费中心城市”目标迈进，消费者可以更好地“买买买”了！

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去年底，海南新增3家离岛免税店正式营业，吸引了全国各地的消费者。赵颖全摄影

对标国际，何处着力？

香榭丽舍大街、牛津街、时代广场……要问去哪里“买买买”，几年前海妹一定会推荐巴黎、伦敦、纽约等国际大都市。这些城市不仅拥有迷人的城市风光、悠久的历史文化，还形成了一批享誉世界、繁荣活跃的消费商圈，成为全球消费者心中的“购物天堂”。

对标国际，中国如何培育国际消费中心城市？

专家告诉海妹，为了建设国际消费中心城市，各个城市正在健全完备的免税零售体系、打造成熟发达的消费商圈，国家层面也在完善出入境便利、支付便利、离境退税、免税业发展等更多利好政策，为培育国际消费中心城市创造良好的“土壤环境”。

近年来各地纷纷发力免税业，正是打造国际消费中心城市的重要举措。北京中出服免税店2020年升级改造搬去了前门，一跃成为网红打卡地，免税商品抢购一空；海南离岛免税店自2020年7月新政实施以来，吸引了全国消费者飞往海南，离岛免税店日均销售额突破1亿元……商务部专家表示，支持对标国际打造具有竞争力的免税零售体系，有利于吸引境外消费回流，提升旅游服务贸易国际竞争力。

仔细想想，这些正朝着国际消费中心城市目标迈进的城市，哪个没有享誉全国的消费商圈？北京有三里屯、西单，上海有外滩、武康路，广州有北京路、上下九，成都有太古里、IFS……专家指出，“十四五”期间，将通过步行街改造、发展夜间经济等举措，形成繁华活跃的消费商圈，更好地发挥消费辐射带动作用。

海妹翻阅资料发现，“培育国际消费中心城市”不仅要“基本形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市”，还要“带动形成一批专业化、特色化、区域性国际消费中心城市”。由此可见，位于城市群中心位置的城市更具竞争力，因为其具备了更强的辐射带动作用。例如位于首都经济圈的北京、位于粤港澳大湾区的广州、位于成渝地区的成都等。

用专家的话说，“国际消费中心城市，是一国乃至全球消费的制高点，既有利于满足居民日益升级的消费需求，也有利于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

对于普通消费者来说，多座城市纷纷竞争“国际消费中心城市”，就意味着未来“购物天堂”的数量将更多、消费体验将更好，不出国门“买全球”的愿望将慢慢实现。

 

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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