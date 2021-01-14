本报记者 牛瑞飞 韩 硕 刘玲玲

据中国海关总署统计，2020年前11个月，中国与欧盟贸易总值为4.05万亿元人民币，同比增长4.7%，中国已成为欧盟第一大贸易伙伴。另据统计，截至2020年11月，欧盟27国对华实际投资1179.8亿美元，中国对欧盟27国累计直接投资超过800亿美元。一系列数据充分显示中欧经贸关系的韧性和潜力。中欧不断深化经贸合作，有力促进了双方经济社会发展，提升了民众福祉，也将有力拉动后疫情时期世界经济复苏。

“从共建一带一路和中欧班列的发展中获益良多”

疫情对国际航空运输市场造成巨大影响，但得益于中欧贸易的稳定增长和市场需求，欧洲最大航空集团法航—荷航集团开拓了更多货运市场。目前，该集团平均每天有两架货运航班往返于欧中之间——满载欧洲的食品、电子设备、服装运往中国，再带着中国的防疫物资、手机、玩具、电脑零配件等返回欧洲。“中国是我们最为看重的市场，合作潜力巨大”。法航—荷航集团大中国区总经理庞道安表示，中国率先控制疫情，率先复工复产，国内航空市场基本恢复，让他们对未来欧洲民航市场的复苏充满信心。

列日机场是比利时货运吞吐量最大的机场，去年机场货运量逾112万吨，同比增长24％。“这在很大程度上归功于欧中贸易的持续增长。”比利时法语广播电视台在报道中指出，来自中国的各种防护物资和电子元器件从这里运往欧洲各地，既帮助欧洲抗疫，又促进了欧洲复工复产。列日机场首席执行官卢克·帕尔东表示，电子商务的迅猛发展不仅有益于航空业，也带动其他行业发展。

2020年，中欧班列累计开行1.24万列、运送113.5万标箱，分别同比增长50%、56%，综合重箱率达98.4%，其中累计发送防疫物资931万件、7.6万吨，有力促进了中国与其他沿线国家和地区的抗疫合作，为稳定全球产业链供应链发挥了重要作用。波兰边境小城泰雷斯波尔是中欧班列进入欧盟的第一站，市长亚采克·达涅鲁克表示：“泰雷斯波尔从共建‘一带一路’和中欧班列的发展中获益良多。中欧班列有望为沿线地区带来更多投资，期待与中国进一步深化合作。”

“中国开放发展呈现多元化格局”

中国欧盟商会的一项调查显示，疫情没有动摇欧洲企业对华投资信心，89%的受访欧洲企业愿留在中国，2/3的受访企业将中国列为前三大投资目的地，许多欧洲企业持续加大在华投资。

“2020年前三季度，欧莱雅中国实现了20.8%的强势增长，旗下所有部门的市场份额均有所增长，电商业务和高端彩妆市场的增长形势尤为鼓舞人心。在中国市场的强劲表现，也助力整个集团在第三季度重回同比正增长。”欧莱雅北亚区总裁费博瑞指出，中国拥有庞大的消费群体，为数字经济快速发展创造了良好条件。欧莱雅中国已成为集团创新枢纽，来自中国电商市场的成功实践被纳入集团的培训课程，为全球其他市场提供参考借鉴。

迪卡侬去年在中国市场推出多款爆品。迪卡侬中国首席运营官、高级副总裁巴学凯表示：“中国市场内涵丰富、抗风险能力强，中国开放发展呈现多元化格局。”知名酵母生产商法国乐斯福集团大中华区总裁浦建菲表示，集团去年继续加大在华投资，“中国开放的市场对世界来说是机遇”。

意大利驻中国大使馆的数据显示，去年前9个月，意大利对中国的农产品出口增长24.9％。意大利橄榄油制造商奥拉拉公司负责人斯比罗斯·博拉奇诺认为，中国营商环境持续优化，公司将不断顺应中国市场发展，在未来争取更多的市场份额。“中国市场发展迅速。我们的产品在中国销售额成倍增长。相信在未来几年，中国将成为意大利橄榄油以及葡萄酒的主要市场之一。”

一些中国企业也加大了在欧洲市场的投资。中国电池制造厂商蜂巢能源将投资20亿欧元在德国建立电池工厂和研发中心。建成后，该厂计划年产供30万至50万台电动汽车使用的电池，创造约2000个工作岗位。德国联邦外贸与投资署汽车专家斯特凡·迪·比通托说，蜂巢能源的投资将推动产业协同发展，提供更多工作机会，增强德国汽车产业的国际竞争力。联想集团宣布将于今年春季在匈牙利中部佩斯县的乌洛开设一条新生产线，主要生产台式机，还将涉及数据中心的研发。联想在匈牙利的地区经理安妮塔·卢卡奇表示，“随着集团业务在全球范围内的持续增长，新工厂将更好地满足欧洲客户需求。”

“抓住双方打造绿色伙伴、数字伙伴释放的新机遇”

2020年12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。双方达成了一份平衡、高水平、互利共赢的投资协定，展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障、更光明的合作前景，也将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。

中国欧盟商会会长约尔格·武特克表示，欧中如期完成投资协定谈判，有力推动了多边主义和自由贸易，将给欧中双方带来实质利好，包括更多产品选择和更多市场机遇等。

费博瑞认为，欧中达成投资协定是中国推动构建新发展格局、进一步推动高水平开放的重要举措，将有助于加强中国与欧盟各国的经贸合作，为欧洲企业在华投资提供更开放的市场、更有力的制度保障。欧中企业持续增强投资贸易、科研创新、绿色制造、可持续发展等多个维度的合作，将为双边关系发展创造新机遇。

“意大利与中国之间贸易总量中很重要的一部分来自意大利制造业。特别值得一提的是，这种关系在疫情危机时期仍然牢固。”意大利新丝路促进会会长、中国问题专家弗朗切斯科·马林焦表示，中国向包括欧洲市场在内的全球市场保持开放合作，意大利与中国的贸易合作取得积极成果，越来越多的意大利产品正走进中国市场。

德国联邦外贸与投资署专家克里斯蒂娜·奥特注意到，随着中国经济迅速复苏，在汽车、化工和机械等行业领域，中国市场对德国产品和解决方案的需求不断增长。同时，中国制造的防护产品和笔记本电脑、自行车、运动器材等在德国市场销量也非常好。“我十分看好欧中贸易的上升空间，期待德国与中国不断深化经贸合作关系。”

中国驻欧盟使团团长张明表示，中国加快构建新发展格局将引领中国经济走向高质量增长之路。与此同时，欧盟也在寻求经济绿色和数字化双重转型。“欧盟企业可顺应发展大势，抓住双方打造绿色伙伴、数字伙伴释放的新机遇。”

（本报布鲁塞尔、罗马、巴黎电）

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 03 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)