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海关部门推出政策“组合拳”，外贸企业转变发展路径——

关注外贸企业开拓国内市场：得了“及时雨” 添了竞争力

本报记者  杜海涛
2021年01月14日07:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　2020年以来，各地海关部门出台政策，支持外贸企业转变发展路径，实现国内国际市场“两条腿走路”。

　　改进服务简化手续，积极落实税收优惠政策，加强引导精准帮扶……海关部门推出政策“组合拳”，支持外贸企业开拓国内市场，不但进一步丰富了国内市场供给，也有助于充分释放内需潜力，加快构建新发展格局。

　　

　　近日，在位于广东普宁市的广东威孚包装材料有限公司生产车间里，塑料薄膜生产线开足马力，薄如蝉翼的塑料膜源源不断地输往成品包装车间。

　　“2020年海关等部门出台政策支持外贸企业开拓国内市场后，这种食品级塑料薄膜产品赢得了不少国内客户。”公司报关负责人朱楚鑫说，2020年公司出口产品的国内销售额达1586万元，比2019年增长10.48倍。

　　2020年以来，受疫情影响，海外需求波动，外贸出口企业面临不小的压力。一些企业在积极拓展国际市场、稳住海外订单的同时，尝试“两条腿走路”，着力开拓国内市场。各地海关部门打好政策“组合拳”，支持外贸企业转变发展路径、分享内需市场“蛋糕”。

　　简化手续，提供便利

　　海关总署企业管理和稽查司相关负责人表示，长期以来，加工贸易以“两头在外”为主要形态，在国内市场销售占比相对较小。近年来，随着行业转型升级不断加快，加工贸易由“两头在外”向“两个市场、两种资源”转变，企业开拓国内市场的诉求更加强烈。去年6月，国务院办公厅出台意见，要求在市场准入、认证程序、征税时限等方面为外贸企业开拓国内市场提供便利。

　　“受海外疫情影响，海外客户订单变动频繁，我们加大了国内市场的开拓力度。广州海关针对外贸企业开拓国内市场推出集中征税业务，减少了我们的申报次数，大大降低了企业的经营成本。”松下万宝美健生活电器（广州）有限公司生产管理部负责人吴健华告诉记者，去年公司新增4条生产线，理发器、美容仪等畅销产品的产能提升了50%。截至目前，内销金额同比增长25%，其中线上平台销售占75%。

　　宁波亚洲浆纸业有限公司是一家外向型纸制品出口企业，受疫情等因素影响，去年境外市场需求一度疲软，物流成本上升，迫切希望开拓国内市场。宁波海关所属北仑海关推出以企业为单元的电子账册管理新模式，简化了加工贸易货物内销等多项业务流程，为企业统筹国内国际市场、抵御国际贸易风险提供了便利。在这个模式下，企业在物料备案、货物内销及办理核销手续等方面都有了更大的自主权。特别是在不超过账册有效期的前提下，可先行销售保税货物，将内销纳税期限整整延长了1个季度。

　　“这有效缓解了企业的资金压力，为企业灵活对接国内国际两个市场、拓宽销售渠道、增强经营活力提供了有力支持。”宁波亚洲浆纸业公司关务专员叶显端介绍，去年公司的加工贸易内销货值达1769.8万美元，同比增长近20倍。

　　税收优惠，降低成本

　　疫情防控期间，广达集团旗下达功（上海）电脑有限公司将目光转向国内市场。可是，进入国内市场的出口商品不仅要征收关税，还要征收增值税，这样一算，光报价就超过了客户预期，产品还有什么竞争力？

　　就在达功公司一筹莫展之际，上海海关所属松江海关送来了“及时雨”——根据海关总署出台的加工贸易企业选择性征税新政策，松江海关建议企业按进口料件而非成品来缴纳关税。对达功公司来说，前者的关税仅0.97%，远低于后者，这为企业降低报价、提升市场竞争力提供了有力支持。达功公司关务部门负责人徐蓉说：“现在，我们的国内订单成倍增长，逐渐打开了国内市场。”

　　在广州海关所属佛山海关驻南海办事处辖区，有一家液晶显示面板生产企业佛山群志光电有限公司。在当地海关支持下，企业积极开展内销，2020年以来，已将价值约4.77亿元的货物销往国内市场。

　　“我们公司属于按月办理集中内销申报纳税的加工贸易企业。根据海关总署2020年78号公告，企业内销申报纳税由月报改为季报，简化手续的同时更能降低经营成本，对企业内销有很大帮助。”群志光电物流部经理彭芳说。

　　此外，自2020年4月中旬广州海关实行暂免征收加工贸易货物内销缓税利息政策以来，已累计为915家企业办理内销征税业务。2020年下半年，广州海关关区加工贸易内销货值比上半年增长35.17%。

　　加强引导，精准服务

　　在山东临沂，一批轮胎生产厂家聚集于此，受疫情影响，企业出口一度承压。青岛海关所属临沂海关设立行业协调员，积极协助解决外贸企业开拓国内市场的难点堵点问题，实现业务“随报随办”，支持企业开展边角废料网上拍卖、分等级分批次内销，满足多元化内销需求。

　　在重庆，重庆海关所属两江海关设立业务专岗，举办政策“云课堂”，安排企业协调员帮助企业用好相关政策，引导企业转变思路，有效应对疫情影响。

　　“企业协调员对我们帮助很大，新政策也帮我们有效开拓了国内市场，企业去年生产的液晶显示器内销占比大幅增加。”重庆惠科金扬科技有限公司关务负责人说。

　　“我们推出了‘一窗通办’，进一步简化通关手续。”北京海关所属天竺海关副关长柏亚铎介绍，综合保税区等海关特殊监管区是外贸发展高地，但同样受到疫情影响。北京海关积极推动疫情防控物资减免税、加工贸易企业内销暂免缓税利息等多项税收政策措施落地，为综合保税区加工贸易企业打开国内市场助力。截至2020年底，北京海关共为企业办理2.18亿元税款延期缴纳手续，有力缓解了企业资金压力。

　　业内专家表示，优质出口产品进入国内市场，对国内市场而言并非只是此消彼长的替代关系。其实这既有贸易转移，更有贸易创造，会进一步丰富国内市场供给，带动消费升级；同时，有助于充分释放我国超大市场规模优势和内需潜力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 07 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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