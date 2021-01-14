本报记者 寇江泽

塞罕坝国家森林公园（摄于2020年10月）。

樊甲山摄（人民视觉）

开栏的话

应对气候变化，我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上”等目标承诺；中央经济工作会议也将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年要抓好的重点任务。

即日起，本版推出“美丽中国·降碳减排在行动”系列报道，围绕森林碳汇、海洋固碳及工业节能减排、清洁能源发展等方面工作，展现我国为实现新的减排目标所做出的努力。

近日，国家林草局生态司气候处三级调研员张国斌既忙碌又兴奋：“应对气候变化，我国提出了到2030年的新目标，其中，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米。森林碳汇将在实现碳中和目标过程中扮演越来越重要的角色。”

张国斌说，林业和草原应对气候变化的地位和作用，被提升到新的高度，作为林业和草原工作者，他既感到责任重大，也感到使命光荣，“目前，围绕新目标，我们正从扩大森林面积、提升森林质量、科学保护和利用等方面研究制定方案、落实具体目标”。

森林固碳是减缓气候变化的主要途径之一，近年来我国开展了大规模国土绿化行动

当前，减缓气候变化有两大主要途径：一是工业和能源领域提高能效、降低能耗，减少二氧化碳排放，即减排；二是保护修复森林、草原、湿地等，增加对二氧化碳的吸收，即固碳。

“就像银行存储现金一样，森林可以通过植物光合作用存储二氧化碳。”中国林业科学研究院森林生态与环境保护研究所副研究员朱建华介绍，植物光合作用吸收二氧化碳后，并不能完全存储下来，有一部分会随着植物和土壤的呼吸释放出来；植物死亡以及火灾、病虫害、采伐等，也会导致森林释放一部分碳，剩余存储的二氧化碳就被称为碳汇。

森林作为陆地生态系统的主体，是系统中最大的碳库。森林碳汇也是应对气候变化经济有效的方式之一。朱建华介绍，森林固碳利用自然过程，不需要很高成本，同时具有保护生物多样性、涵养水源、防风固沙等生态效益。

我国高度重视森林碳汇在应对气候变化中的作用。早在2009年，我国就提出，到2020年森林蓄积量比2005年增加13亿立方米；又于2015年提出，到2030年森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。

近年来，我国开展大规模国土绿化行动，全面保护天然林，扩大退耕还林还草规模。截至目前，全国森林覆盖率达23.04%，森林蓄积量超过175亿立方米，比2005年增加超过45亿立方米。“森林蓄积量已超额完成2020年目标，2030年增加45亿立方米左右的目标也已提前完成。”张国斌介绍。

我国森林面积和森林蓄积量连续30多年保持双增长

专家指出，森林固碳速率与其年龄组成密切相关。一般森林按照年龄可分为幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林和过熟林。幼、中龄林的固碳速率相对较快，而成、过熟林由于生长速率下降，对碳的吸收和释放基本平衡。

在全球森林资源总体在减少的大背景下，我国森林覆盖率从上世纪70年代初的12.7%提高到目前的23.04%，森林面积和森林蓄积量连续30多年保持双增长。“通过大规模植树造林和植被恢复，目前我国森林整体处于以幼龄林和中龄林为主的阶段，生长较为旺盛，有助于提高我国陆地生态系统碳汇强度，在温室气体减排的多重举措中作用显著。”朱建华说。

中国科学院2018年发布的一项研究成果显示，我国陆地生态系统在过去几十年一直扮演着重要的碳汇角色。在2001—2010年期间，陆地生态系统年均固碳2.01亿吨，相当于抵消了同期中国化石燃料碳排放量的14.1%；其中，森林生态系统是固碳主体，贡献了约80%的固碳量。

国家林草局配合生态环境部，结合我国国家温室气体清单编制工作，对碳汇情况进行了系统测算。国家林草局副局长刘东生表示，目前我国的森林植被总碳储量已达92亿吨，平均每年增加的森林碳储量都在2亿吨以上，折合碳汇7到8亿吨。

在我国新的气候行动目标中，2030年森林蓄积量比2005年增加量从45亿立方米左右提高到60亿立方米。“经过测算，森林蓄积量每增加1亿立方米，相应地可以多固定1.6亿吨二氧化碳。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任徐华清表示， 完成新的目标，我们要付出很多努力。

除扩大森林面积，还要提升质量、科学保护利用

如何完成新的森林蓄积量目标、增加森林碳汇能力？朱建华建议，扩大森林面积，还需提升森林质量，科学保护利用。

“根据评估，我国森林覆盖率最大潜力有可能达到28%—29%，目前可用于造林的土地还有约3000万公顷，再加上退耕还林、退耕还草的土地，总共还有4000多万公顷土地可以用来扩大森林面积。”朱建华说，我国森林平均每公顷蓄积量只有90多立方米，要加强森林经营，采取森林抚育等措施，建立健康、稳定、高效的森林生态系统。

“要保护好现有的森林，减少毁林就是减少二氧化碳排放，包括减少火灾、病虫害等导致的森林死亡和森林退化，这也是增加森林碳储量的重要路径。”朱建华表示。

“应对气候变化是我国向国际承诺的一项重大事务，我们将把国土绿化与应对气候变化有机结合起来。”刘东生说，同时林草部门还将提升草原、湿地碳汇，大力发展生物质能源，为实现碳中和目标发挥越来越大的作用。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)