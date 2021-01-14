人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

“十三五”期间 我国工业固废综合利用成效显著

综合利用产品日益丰富

2021年01月14日07:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月13日电  （记者韩鑫）“十三五”期间，我国工业固废综合利用取得显著成效，据行业估算，2016—2019年大宗工业固废综合利用量累计达到69亿吨；2019年大宗工业固废综合利用量约18亿吨，产值约1.2万亿元，相关企业数量已超过3万家。

　　2017年，工业和信息化部制定发布《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》，加大力度推动技术装备推广应用。全固废胶凝材料、尾矿交接充填等工业固废规模化应用技术得到产业化应用。

　　另一方面，综合利用产品日益丰富。再生砂石骨料、再生砂浆、混凝土掺和料、微晶材料、陶瓷材料、水处理剂、装配式墙板等新型建筑材料及金属、金属精矿等工业固废综合利用产品种类越来越丰富，品质越来越高，市场认可度越来越高。“十三五”期间，工业和信息化部选择工业资源综合利用基础好、特色鲜明的地区培育了60家工业资源综合利用基地，探索形成一系列典型工业资源综合利用模式。同时，工业和信息化部于2015年实施工业资源综合利用产业协同发展行动计划，并于2020年又启动实施产业转型提升计划，聚焦区域典型固废，以技术支撑、模式创新、示范基地建设和龙头企业培育为抓手，有效推动区域工业固废综合利用产业协同发展。

　　据介绍，工业固废是除建筑垃圾、农业固废、生活垃圾之外的重要固体废物，年产生量超过30亿吨，占我国全部固体废物产生量的1/3左右。集中产生于钢铁、有色、化工、煤电、采矿等重化工业，主要分布于京津冀、黄河流域、长江经济带等重点地区。目前，全国工业固废累计堆存量超过600亿吨，占地超过200万公顷，不仅占用大量土地，还对生态环境造成威胁。开展工业固废综合利用已成为提高资源利用率、缓解生态环境风险、促进生态文明建设的重要举措。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved