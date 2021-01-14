本报北京1月13日电 （记者韩鑫）“十三五”期间，我国工业固废综合利用取得显著成效，据行业估算，2016—2019年大宗工业固废综合利用量累计达到69亿吨；2019年大宗工业固废综合利用量约18亿吨，产值约1.2万亿元，相关企业数量已超过3万家。

2017年，工业和信息化部制定发布《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》，加大力度推动技术装备推广应用。全固废胶凝材料、尾矿交接充填等工业固废规模化应用技术得到产业化应用。

另一方面，综合利用产品日益丰富。再生砂石骨料、再生砂浆、混凝土掺和料、微晶材料、陶瓷材料、水处理剂、装配式墙板等新型建筑材料及金属、金属精矿等工业固废综合利用产品种类越来越丰富，品质越来越高，市场认可度越来越高。“十三五”期间，工业和信息化部选择工业资源综合利用基础好、特色鲜明的地区培育了60家工业资源综合利用基地，探索形成一系列典型工业资源综合利用模式。同时，工业和信息化部于2015年实施工业资源综合利用产业协同发展行动计划，并于2020年又启动实施产业转型提升计划，聚焦区域典型固废，以技术支撑、模式创新、示范基地建设和龙头企业培育为抓手，有效推动区域工业固废综合利用产业协同发展。

据介绍，工业固废是除建筑垃圾、农业固废、生活垃圾之外的重要固体废物，年产生量超过30亿吨，占我国全部固体废物产生量的1/3左右。集中产生于钢铁、有色、化工、煤电、采矿等重化工业，主要分布于京津冀、黄河流域、长江经济带等重点地区。目前，全国工业固废累计堆存量超过600亿吨，占地超过200万公顷，不仅占用大量土地，还对生态环境造成威胁。开展工业固废综合利用已成为提高资源利用率、缓解生态环境风险、促进生态文明建设的重要举措。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)