本报记者 朱 隽

1118亿千瓦时！三峡电站2020年全年累计发电量，创造了单座水电站年发电量新的世界纪录。亮眼的成绩单不只是发电量。作为全球最大的水电开发企业和中国最大的清洁能源集团，中国长江三峡集团（以下简称“三峡集团”）2020年预计完成投资超过1760亿元、利润总额超过550亿元、净利润超过452亿元，分别同比增长约60%、26%、28%。

“三峡集团因改革而生、因创新而强，改革创新是三峡集团与生俱来的基因。”三峡集团党组书记、董事长雷鸣山说，“三峡集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动的重大决策部署，进一步激发改革创新意识，努力在深化国有企业改革中发挥示范作用。主要经营指标实现高基数基础上的稳增长，充分展示了三峡集团近年来改革发展所取得的显著成果。”

三峡集团持续深化内部体制机制改革，为创建世界一流示范企业、实现清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”提供体制机制保障。以子企业董事会建设为重点，不断健全公司法人治理结构，形成了运转协调、有效制衡的治理机制。

近年来，三峡集团把混合所有制改革作为深化国企改革重要突破口。坚持“三因三宜三不”的原则，聚焦主业“多板块”上市目标，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，成熟一家、推进一家，目前，三峡集团并表范围内混改企业占比约78%。针对国有企业“机关化”阻碍企业释放活力的问题，三峡集团从优化组织体系、精简审批事项、优化工作流程、改进文风会风、转变工作方式、打造高素质人才队伍等6个方面深入整改，持续优化集团管控，充分激发企业活力和效率。

“三峡集团积极参与市场竞争，破解发展瓶颈、厚植发展新优势。”三峡集团党组副书记、总经理王琳说，“在实施国企改革三年行动过程中，我们主动加压，按下了改革的‘加速键’，实现良好开局。”

对照国企改革三年行动方案50条任务，三峡集团逐条、逐项分解，明确了时间表、路线图，制定了工作任务台账，具有明确时间节点的标志性改革成果超过90项。

高质量完成“规定动作”。2020年上半年，三峡集团推动国企改革“双百行动”试点企业率先完成经理层成员任期制和契约化管理试点。在试点经验基础上，2020年下半年完成13家重要子企业经理层任期制和契约化管理工作。

主动谋划部署“自选动作”。按照国企改革三年行动改革精神和改革方向，三峡集团提出了探索混改企业负面清单管理、推动职业经理人在二级企业试点、开展股权激励以及分板块出台尽职合规免责清单等举措。绝大部分“自选动作”有望在2021年完成。

打通深化改革落地见效的“最后一公里”。三峡集团成立了由集团主要领导担任组长的全面深化改革领导小组，全面负责集团改革三年行动各项工作。为压实改革责任，将各项任务逐项、逐条明确责任部门单位、完成标志、完成时限等，并纳入各部门、各单位绩效考核，充分发挥绩效考核指挥棒作用，一项一项抓好落地见效工作。

截至目前，三峡集团董事会制度体系基本建立，国家第二批混改试点重庆区域配售电实现整体上市，“一企一策”完成二级子企业授权放权，剥离企业办社会职能等重点改革任务率先完成，清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”基本形成，国企改革三年行动取得阶段性成效。“三峡集团将以实施国企改革三年行动为契机，全力以赴推动改革和发展深度融合、相互促进和高效联动，在构建新发展格局中发挥战略支撑作用。”雷鸣山说。

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 16 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)