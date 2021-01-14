本报驻埃及记者 周 輖

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疫情防控期间，网上购物、在线教育、远程医疗等形式多样的数字经济蓬勃发展，成为中东地区经济发展的一大亮点。分析认为，鉴于地区国家年轻消费群体庞大和互联网基础设施的日益普及，未来中东地区数字经济发展前景广阔。

阿联酋迪拜标志性建筑哈利法塔不久前举行了一场盛大的亮灯活动，庆祝本土语音社交平台Yalla的运营主体挂牌上市。Yalla是阿联酋数字经济相关领域新创企业发展的一个缩影。中东地区许多知名的打车软件、电商网站、社交媒体等互联网企业，最初都在阿联酋设立，逐渐发展成为地区行业领先的巨头。

专家认为，中东地区数字经济相关行业和企业的快速壮大证明，数字化方案在适应新市场和应对危机时更具灵活性。数字经济转型将是中东国家实现经济多元化的重要一环。

相关数字经济产业蓬勃发展

在埃及首都开罗，越来越多身着各色制服、驾驶摩托车的外卖快递员，在大街小巷来回穿梭。一年多前入职电商企业Jumia的穆斯塔法便是其中一员，“对于许多埃及人来说，在线购物是一种新鲜的尝试，也提供了新的就业机会。疫情防控期间，我们的快递业务量成倍增长。”

埃及供应和内部贸易部公布的最新数据显示，埃及电子商务市场达到400亿埃镑（1美元约合15.7埃镑）。根据中东及北非地区B2C电子商务市场报告，预计2019至2022年间，埃及电子商务消费年均增长率将超过30%。

土耳其购物中心投资协会近日表示，该协会正在积极推动打造软件平台，供各线下商场和购物中心开设网上页面，为消费者提供“非接触式”购物服务，预计还将创造6000多个配送岗位。

沙特在线学习平台Noon Academy近期通过与中东各国教育部门合作，新增300万名学生，实现了用户人数翻番，不久前还获得1300万美元的新一轮融资。

2020年11月底，在沙特的倡议下，沙特、巴林、约旦、科威特和巴基斯坦5国召开通信和信息技术部长视频会议，并宣布成立“数字合作组织”。该组织旨在加强创新驱动领域合作、加速数字经济增长。去年12月，阿联酋举办海湾信息技术展，来自全球60多个国家和地区的1200家公司代表参展，探讨人工智能、智慧城市、5G等数字技术发展。

地区数字转型进程不断加快

近年来，中东国家不断寻求经济多样化转型。疫情防控期间，地区多国加大政策支持力度，不断扩大互联网基础设施建设，努力创造数字经济产业良好营商环境，助推数字化转型进程。

埃及政府在2020—2021财年拨款127亿埃镑用于推动数字化转型，同时启动“数字埃及”计划。在此框架下，埃及电信公司宣布在开罗西部建设埃及最大的国际数据中心，将于今年初正式投入使用；埃及各银行和网络运营商近期集中在电视和网络上推广电子钱包，采取打折、返利等优惠，鼓励商家和民众通过二维码收付款；为扶持电商发展，埃及还将建立一个电子系统，以跟踪货物并处理货物的关税事务，该电子系统预计在2021年4月进行试验性启动。

阿联酋公布的经济复苏计划提出，政府将长期鼓励对数字经济领域的投资，重点发展5G技术、人工智能等前沿科技，以推动数字转型和疫后复苏，去年8月还批准了人工智能和数字经济行动计划。阿联酋国内传统行业数字化转型的步伐也在加快，迪拜环球港务集团2020年4月宣布启用全新的在线服务，以进一步提升物流管理的数字化水平。

沙特内阁日前批准该国的数字经济发展规划，在完善互联网基础设施、建立数字平台、推动创新、培养人才、开放市场等方面提出具体目标。沙特电信集团最近在利雅得、吉达、麦地那三地启动大型数据中心，投资总额达10亿里亚尔（1美元约合3.8里亚尔），旨在实现政府和私营机构数字化转型，为当地数字经济发展提供基础设施支持，在人工智能、物联网、自动化等领域达成“2030愿景”目标。这是沙特电信集团“下一代”数据中心建设的第一阶段，第二阶段预计将再启动4个新数据中心。

不久前，阿尔及利亚政府也推出“数字转型计划”，将建立平台，联通政府部门数据，提高办事效率，并推出面对民众的数字服务平台；阿曼教育部近日表示，将在未来5年围绕线上教育开展平台建设、人员培训、课程研发等合作，促进该国教育数字化转型。

中东国家与中国数字合作潜力巨大

阿联酋“海湾商业”网站刊文指出，疫情令中东国家的旅游业、航空业、酒店业等遭受重创，而数字经济呈现逆势增长势头，让地区国家更加意识到推动数字经济发展的迫切性和必要性。

埃及《金融报》网站刊文指出，中国在数字经济领域走在世界前列，在电子支付、数字生态等方面拥有许多先进发展经验，中国技术和中国方案值得借鉴。中东国家期待与中国进一步深化数字经济领域的合作。

“期待与中国在数字经济领域展开更广阔的对话，进一步深化合作交流。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里近日表示，疫情防控期间线上交流活动日益频繁，数字化将在未来阿中双边合作中发挥重要作用。

目前，中东国家与中国的数字合作成果显著。华为已与科威特、阿联酋、沙特、巴林等国10余个中东电信运营商签署技术协议，建设5G网络；沙特数据与人工智能局不久前与中国相关企业和机构签署合作协议，内容涉及智慧城市建设、阿拉伯语人工智能技术开发等；埃及教育部与福建网龙网络公司合作，推出在线教育产品，覆盖全埃2200多万学生和100多万教师，在因疫情停课期间提供远程学习支持，并为疫情后的教学提供长期服务；中国—阿联酋经济贸易数字展览会、中国—中东及北非（摩洛哥）国际贸易数字展览会等在线展会相继举办，运用互联网、云技术创新展会服务模式和外贸洽谈方式，深化中国与中东地区的数字经济合作。

中东媒体普遍认为，中东国家年轻人口众多、消费群体庞大，随着互联网基础设施的日益普及与改善，未来这一地区的数字经济发展有着广阔空间，中东国家与中国的数字合作潜力巨大。

（本报开罗1月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月14日 17 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)