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警惕窃取个人信息诈骗陷阱（以案说法）

本报记者  张  枨
2021年01月14日07:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　【案情】日前，内蒙古呼和浩特市公安局经济技术开发区分局刑侦大队端掉了一个涉嫌侵犯公民个人信息罪的涉案团伙。该案主要涉案嫌疑人杨某依托其公司的20余名员工通过海量拨打电话，以免费赠送保暖衣裤为由选择老年人作为诈骗对象。许多老人在获知有实用的赠品之后，按杨某要求留下了相关个人信息及健康状况。

　　杨某通过数据分析，将有疾病、亚健康状态的老年人进行分类登记。后期，杨某等利用手中收集到的老年人个人健康信息对老人进行“量身定制的健康咨询服务”，根据事先策划好的固定剧本，冒充“健康咨询师”免费为老人分析病情，赠送保健品试用装，借机推销所谓价格优惠的保健品。

　　【说法】呼和浩特市经济技术开发区公安分局刑侦大队副大队长苏福东表示，杨某违反国家有关规定，骗取公民个人信息，情节严重，已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款和第三款规定，构成侵犯公民信息罪。

　　苏福东提醒广大老年人，要警惕不法分子以聊天、赠品、健康咨询为名窃取个人信息。不要轻易相信陌生推销员。同时，老年人如果身体不适，应及时去正规医院就诊，不可相信网络推销的保健品，如想购买保健品也要到正规药店。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月14日 19 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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