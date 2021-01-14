潘福达

本报讯（记者 潘福达）近期，包括建设银行、邮储银行、中信银行等多家银行纷纷发布公告，将对异常账户进行清理，一些长期没有交易且没有资金的“睡眠账户”以及同一客户名下的超量账户，都将被银行注销。

建行在公告中称，为了促进广大客户合理安排和使用个人银行账户资源，便于银行提供更加优质、高效、安全的服务，建行将对长期不使用的个人银行账户进行销户清理。截至2020年10月31日，连续三年以上（含三年）未发生存现、取现、转账等主动交易，账户余额为0，且无信用卡约定还款、个人贷款还款等签约关系的借记卡、准贷记卡、活期存折账户被纳入清理范围。如账户在清理范围内且希望继续使用，用户应于1月20日之前持银行卡或存折、有效身份证件到建行任一网点办理激活手续。

邮储银行公告称，清理相关账户的原因为“加强账户管理，更好地保障资金安全，防范电信诈骗风险，提供更加优质、高效、安全的金融服务”。中信银行称1月8日开始，对个人长期不动户及个人开立多个结算账户开展清理，后续将于每年第四季度（含2021年）对满足标准的账户进行清理，限制账户交易功能。

根据央行统计数据，截至2020年三季度末，全国共开立个人银行账户120.92亿户，人均拥有银行账户数达8.64户。但部分账户使用率不高，最终被闲置成为“睡眠账户”。

近年来，“失控”的电话卡和银行卡成为电信网络诈骗案件持续高发的主要原因之一。2020年10月，全国“断卡行动”开展首轮集中收网行动，将执法利剑斩向非法开办贩卖“两卡”的产业链，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。在此次行动中，银行加速清理异常银行账户。

银行业内人士提醒，用户千万不要出租、出售、出借自己的银行卡或支付账户；目前大部分银行都已支持异地网点注销银行卡，持卡人可及时主动注销不再使用的银行卡。对于不希望被冻结的银行卡，只要每年通过ATM、网上银行或手机银行等任意渠道办理一笔业务或者进行转账等交易，就不会被认定为“睡眠账户”。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)