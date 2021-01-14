杨天悦

原标题：2020年我国车市规模蝉联全球第一

本报讯（实习记者 杨天悦）2020年我国汽车行业全年产销增速稳中略降，基本消除疫情的影响，汽车行业总体表现出强大的发展韧性和内生动力。昨天，中国汽车工业协会公布的最新数据显示，2020年全年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年收窄5.5%和6.3%，车市规模继续蝉联全球第一。

从2020年各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。第一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，第二季度随着疫情形势得到有效控制，汽车月度销量自4月起便持续保持增长。截至去年12月，我国汽车产销已连续9个月呈现增长。

其中，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7%和3.6%；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别较上年降低3.7%和3.5%。而受到国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。

数据显示，2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首次突破500万辆，创下历史新高；商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1%，年度销量增速实现由负转正。其中货车是支撑商用车增长的主要车型，产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。

随着新能源汽车产业链各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在一系列推广措施的刺激和大量车型上市量产的多元化选择之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现由负转正，新能源汽车年度产销量再次创下历史新高。

总体来看，2020年我国汽车重点企业经营状况持续改善。不过，也出现中国品牌乘用车年度市场份额下降、乘用车年度产销同比下降、前十企业集团市场集中度下降、汽车年度出口同比下降等情况。

“伴随国民经济稳定回升，汽车消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体来看潜力依然巨大。”据中国汽车工业协会副总工程师许海东判断，2020年将成为中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长。“其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%；新能源汽车有望达到180万辆，同比增长40%。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)