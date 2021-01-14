刘凤茹

北京商报讯（记者 刘凤茹）作为国内食用植物油菜籽油类代表性品牌之一，在上市之后，道道全（002852）业绩呈现承压态势。而一则2020年业绩预亏的公告，无疑再度让投资者失望。这也重创道道全股价，1月13日道道全股价“一”字跌停。

交易行情显示，道道全1月13日早盘便“一”字跌停。截至收盘，道道全被牢牢封死在跌停板上。1月13日，道道全收于15.65元/股，跌幅为10.01%。道道全1月13日全天总共成交金额为4192万元。截至1月13日收盘，在道道全跌停板位置，仍有75881手在排队出逃。

道道全股价跌停背后，主要受业绩预亏利空的影响。1月12日晚间，道道全披露2020年业绩预告显示，公司预计2020年实现的归属净利润亏损约4000万-6000万元，同比下降131.05%-146.57%。

“公司以菜籽油类产品为主，主要原材料为菜籽原油，原料油成本占营业成本的80%以上。2020年特别是下半年以来，受国际贸易关系等因素影响，菜籽原油价格单边上行。报告期内，公司虽几次调整产品销售价格，但仍未完全抵消原材料价格上行对公司当期利润的影响。另一方面，为减少原材料价格波动对公司当期利润的影响，公司一直对原材料采用套期工具进行套期保值，但因对报告期内原材料市场单边上行的行情判断有所偏差，导致报告期内套期保值产生平仓亏损约2.07亿元。”道道全对业绩预亏损的原因如是表示。

道道全还在公告中称，因套期保值所产生的平仓损益，按会计准则相关规定被认定为高度有效套保的平仓损益计入成本、被认定为非高度有效套保的平仓损益计入非经常性损益。报告期内套期保值平仓损益的具体认定，将以审计机构审计认定为准。

不过，在东方财富股吧中，有投资者表示，“套期保值本来就是为了锁定价格涨跌风险，最多损失个手续费，怎么可能由于价格上涨导致公司巨亏”。显然，投资者对道道全业绩预亏的解释并不认同。还有投资者对道道全提出内控失效、套保变投机的质疑。

带着上述疑问，北京商报记者致电道道全证券部进行采访，不过对方电话一直未有人接听。

据了解，道道全于2017年3月上市，主要产品为包装食用植物油。若2020年业绩最终亏损，道道全将迎来上市后首亏。

然而，自上市以来，道道全业绩就一直在“开倒车”。数据显示，2017-2019年，道道全实现的扣非后净利润分别约1.43亿元、9315.92万元、1385.29万元。

业绩接连承压的背景下，道道全的股价走势也不尽如人意。2017年3月24日，道道全盘中股价曾一度创出160.6元/股的历史高点，随后股价一路震荡下行。以后复权形式计算，截至1月13日收盘，道道全股价已较历史高点跌去70.42%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)