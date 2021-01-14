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道道全的套保操作变了味

周科竞
2021年01月14日07:58 | 来源：北京商报
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　　道道全因为套期保值操作失败造成巨额亏损，投资者原本预期中的高业绩增长变成了业绩亏损，在本栏看来，道道全的套期保值操作变了味，说明公司的内控方面存在问题。

　　按照道道全公告中的意思，公司进行套期保值操作，结果判断失误，导致出现期货合约的投资亏损，影响到当期利润，业绩从盈利变为亏损。

　　道道全80%的营业成本是菜籽原油，而菜籽原油在郑州商品期货交易所存在标准化的期货合约，简称为菜油。套期保值的关键在于避免风险出现，即对于原材料的套期保值来说，如果道道全判断未来菜油有上涨的可能，而一旦菜油价格大幅上涨，公司的生产成本将会大幅上升，那么公司就可以进行买入菜油期货多单的合约。这样如果菜油价格上涨，那么公司增加的生产成本可以用期货合约的利润进行弥补，如果菜油价格下跌，那么期货合约虽然出现投资亏损，但是公司购买原材料的成本却下降了，所以合适的套期保值不会对上市公司直接产生利润或者亏损，它的作用是减小生产成本的波动，让上市公司可以清楚地预期到未来原材料的采购成本，也可以理解为锁定成本。

　　从实际的走势看，菜油价格一路上涨，而道道全却出现了投资亏损，那么显然道道全是买入了菜油期货的空单，即在菜油价格下跌的时候公司能够获得期货盈利，反之菜油价格上涨则会出现利润亏损。

　　然而菜油作为道道全的原材料，公司却买入了空单，这样的操作显然不是套期保值，而是投机交易。投资者可以这样理解，道道全公司预计未来菜油价格将会下跌，然后就买入了看跌期货，结果菜油价格上涨，公司炒作失败。

　　在本栏看来，这次期货操作的亏损并非套期保值所致，而是道道全投机期货品种出现了亏损，所以投资者对于公司的股价也采用用脚投票的方式处理，股价“一”字跌停。

　　对于道道全来说，截至2020年三季度末，每股净资产为6.84元，考虑到全年的预亏因素，2020年前三季度的0.33元每股收益将会被抹掉，同时还会新增0.14-0.21元业绩亏损，所以公司的每股净资产预计还会减少0.5元左右，即公司的年末每股净资产值预计在6.34元附近。这样的净资产值和亏损的业绩，恐怕很难支撑当前的股价。

　　更糟糕的是，道道全的公告只说产生平仓亏损2.07亿元，并没有明示是否还有尚未平仓的合约，而2021年初开始，菜油的期货价格进一步出现上涨，从1月4日的开盘价9691元/吨上涨到目前的10061元/吨，如果公司持有的菜油期货空单还有持仓，那么将会出现2021年一季度新的期货投资亏损。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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