白舒婕

■本报记者 白舒婕

伴随着世界经济格局的深刻演变以及中国高水平开放政策的不断升级，外资企业在华投资布局不断深入，从简单的销售，到建立分公司，再到建立区域总部与研发中心，中国在外资企业国际拓展大棋局中的战略地位日益提升，外资企业在华研发投入也在不断增加。

尤其是在全球新冠肺炎疫情依然肆虐的当下，率先复苏的中国市场更是被全球企业视作“避风港”，众多外资企业纷纷以战略性思维调整自身策略，进一步加大对华投资。

加大在华研发投入成势

近一段时间以来，外资企业竞相在华布局研发中心，或继续加大研发投入。

在深耕中国市场的30多年里，安捷伦科技几乎见证并参与了中国医疗健康事业改革和发展的每一个阶段。安捷伦科技总裁兼首席执行官迈克·麦克穆伦多次强调过中国市场对安捷伦的重要性，以及安捷伦对中国市场的重视。

“中国是全球经济增长最快的国家之一，而且正在加大对创新的投资，中国经济未来会以创新为核心驱动，这令我非常看好中国经济前景。”迈克认为，接下来中国会把更多的经费投入研发领域来驱动经济高质量发展，尤其是在生命科学领域，这是一个重要机遇，安捷伦要把握机遇、挑战自我，给中国客户带来最新、最先进的科技。另外，中国提出“健康中国2030”规划纲要，全面展现了重点发展方向，安捷伦的核心业务与此相契合。

迈克介绍了安捷伦接下来对中国的投资计划：“安捷伦看好中国在创新领域的繁荣未来，针对中国市场专门制定了一整套增长规划，将持续对中国领先的实验室解决方案投资，并加强在中国市场的数字化能力建设。”

波士顿科学也一直致力于成为中国本土医疗创新的“局内人”，将携手本地全价值链的伙伴，加速在中国引进、研发、转化、生产、应用医疗创新产品，缩短中国患者与全球前沿创新成果的“时差”，为中国实现“健康中国2030”战略、缓解日益严峻的老龄化问题以及满足14亿中国人的美好生活需求贡献应尽之力。

波士顿科学大中华区总裁张珺对国际商报记者说：“我们将引入全球成熟的专利技术，与本土企业一起开展研发及生产。同时，响应中国西部大开发战略目标，将波士顿科学中国区‘第二总部’与创新培训学院、西部物流中心落户成都，持续布局西部医疗生态圈，加快本土化进程，推动高质量医疗解决方案深入西部基层，进一步提升优质医疗资源的可及性与医疗服务水平。”

第三届进博会期间，雅诗兰黛全球创新研发中心落户上海。该研发中心总投资额超过3500万美元，预计2022年一季度可投入使用，届时将有超过200名研发人员入驻。

雅诗兰黛集团中国区总裁樊嘉煜表示，全新的创新研发中心将成为雅诗兰黛集团创新、专利及领先技术的全球发动机之一，将利用前沿技术及设备，覆盖从基础研究到产品上市各研发环节，主导亚太地区诸多知名品牌、明星产品和品类的研发，推动中国、亚太地区乃至世界各地的突破性美容创新，从真正意义上实现中国智造，惠及全球。

利好中国经济发展

“中国本土创新研发实力的不断提升、营商环境的进一步完善是吸引外资企业在华加大研发投入的原因。”上海社会科学院世界经济研究所副所长赵蓓文对国际商报记者分析，由于中国疫情防控有力，中国的产业链在疫情危机中经受住了考验，为全球企业提供了一个“避风港”。此外，2020年中国出台了多项稳外资政策，不断优化营商环境，保证公平的市场竞争，鼓励外资企业继续留在中国发展。尤其是《鼓励外商投资产业目录2020年版》即将实施，让外资企业更加看好中国的营商环境。

赵蓓文强调，与此同时，外企来华开设研发中心对中国经济也是利好，长期来看可以推动中国产业转型升级，促进经济高质量发展。

正如迈克所说：“我们也非常希望能够帮助中国企业不止在国内实现业务发展，更能够在世界范围取得成功。”

清华大学公共管理学院教授梁正表示，展望未来，为吸引更多外企加大在华研发投入，相关部门应研究如何有效地降低跨国公司和本土科技企业研发的人力成本和综合运营成本，营造有利于各类创新主体包括外资企业在华投资兴业的整体环境，包括大力推动研发费用加计扣除等税收抵扣政策的落实等，让从事研发的企业都能切实享受到政策优惠。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)