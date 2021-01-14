吴 力

■本报记者 吴 力

商务部党组书记、部长王文涛近日在谈及2021年稳外贸举措时提出，商务部将重点实施三个计划，其中优进优出计划居于首位，包括建设国家进口贸易促进创新示范区、培育外贸新业态新模式等举措。

作为加速建设贸易强国的重要步骤，中国正加速从大进大出迈向优进优出，推动外贸发展提质增效。

新背景，新内涵

在湖南株洲，装备制造产业链在业内享有盛名。该地在开放发展中快速形成了轨道交通装备、硬质合金、航空装备等优势产业，外贸进出口总额自2016年以来几乎每年增加1亿多美元。上述成绩的取得与株洲近年来加速从大进大出迈向优进优出密切相关。

实际上，这一政策具备一定的延续性，中国提出推进贸易优进优出已有几年时间。2015年，国务院总理李克强在主持召开中国装备走出去和推进国际产能合作座谈会时强调，要推动中国外贸从大进大出转向优进优出。2018年，李克强就进一步扩大对外开放到商务部和海关总署考察并主持召开座谈会时指出，要积极推动外贸转型，实现优进优出。

近年来，中国推进贸易优进优出的步伐持续加快，增强了中国外贸发展的质量和韧性。2021年，优进优出计划继续成为商务部推动稳外贸工作的一项重要内容，但其在新背景下拥有了更为特殊的意义和内涵。

中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室副主任苏庆义在接受国际商报记者采访时表示，当前，中国正在加速构建新发展格局，国际上新冠肺炎疫情冲击仍在，上述两大背景更加凸显了中国外贸优进优出的重要性。“优进”是要求进口能够满足国内循环的产品，“优出”则是为了实现高质量出口，实现外贸结构转型升级。“优进优出不仅可以稳外贸，还有助于中国构建新发展格局。”

“在新的发展阶段，我们要有新的发展理念，从而构建新发展格局。”对外经济贸易大学国际经贸学院国际贸易系教授崔凡在接受国际商报记者采访时强调，长期以来，中国进出口的一大特点是两头在外、大进大出，主要依靠劳动力成本优势，原材料和市场都高度依赖国外，规模大、效益低。“十三五”期间，中国提出了优进优出战略，外贸质量和效益有所提高。在“十四五”期间，中国需要进一步实施优进优出战略，在外贸提质增效方面打一场攻坚战，补短板、拉长板，通过扩大和深化开放，打造以创新为基础的国际竞争新优势。

优进优出要打好“组合拳”

优进优出提出多年，地方层面推进步伐不断加快。江苏省政府早在2016年就发布了《江苏省对外贸易“优进优出”行动计划（2016-2020）》，河北等地也提出实施优进优出、优质优价的外贸发展战略。

苏庆义表示，近年来中国外贸一直处于转型升级过程中，成绩显著，一般贸易占外贸总额的比重持续上升，扩大进口也取得显著成效。但与此同时，短板也比较明显，比如某些细分产品出口质量还不高，或者不具备出口能力。在需要进口的产品上，有些产品买不到，或者需高价买进。推动优进优出需要采取系统性举措，比如推动企业创新，提升研发实力，破解企业融资难题，为企业创造良好发展环境，持续推动进出口市场多元化等。

崔凡也认为，目前中国在出口方面仍然存在一些问题，如价格竞争多，品质竞争少；同质化竞争多，差异化竞争少；缺乏有影响力的品牌；内外销市场缺乏联动；服务贸易出口竞争力亟待提高等。在进口方面，关键技术领域的进口面临国外的出口管制，大宗商品进口缺乏定价权导致效益难以提升，进口在满足人民群众日益增长的美好生活需要方面的作用还没有充分发挥。在新的发展阶段，中国需要以创新为核心寻求解决这些问题的突破之道，抓住超大规模国内市场和内需潜力的优势，使国内外循环相互促进。

中国服务外包研究中心主任邢厚媛强调，优进优出并不是对大进大出的全盘否定，而是要更加强调进口和出口的质量和效益。鼓励进口紧缺先进技术、关键设备和重要零部件等，出口高档次、高附加值产品以及产品、技术、服务“全产业链出口”。

为更好推进贸易优进优出，业内人士建议，要及早推出关于优进优出的顶层设计，充分发挥国家进口贸易促进创新示范区、国家外贸转型升级基地和全面深化服务贸易创新发展试点等平台的作用，在加快培育外贸新业态新模式的同时，要注重发展质量的提升，推动进出口融合、内外贸融合、货物贸易和服务贸易融合、传统贸易形态和新贸易形态融合，推动不同贸易形态的联动发展。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)