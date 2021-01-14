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2019年销售额近4000亿元 电商助农增收成效可观

2021年01月14日08:03 | 来源：国际商报
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　　本报综合消息 2019年全国农产品网络销售额成绩单出炉，近4000亿元的“战绩”让中国提前一年实现了农民收入比2010年翻一番的目标。

　　上述消息是记者从国务院新闻办1月13日举行的发布会上了解到的。

　　农业农村部副部长刘焕鑫在会上表示，实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署。三年多来，乡村振兴实现了良好开局，保供能力稳步提升，农民收入连年增长，城乡居民收入比不断缩小。

　　作为扩大农产品销售的一种形式，农村电商有效促进了农民增收。农业农村部发展规划司司长曾衍德介绍说，目前在农民收入中，经营性收入超过30%，务工收入约占45%。家庭经营收入主要靠农产品销售，通过电商销售农产品成为农民增收的一个亮点。2019年全国农产品网络销售额接近4000亿元，许多农民通过短视频或直播销售自家农产品，卖出了好价钱。

　　据了解，近年来，农村电商发展条件持续改善。通信设施不断完善，目前4G网络覆盖98%的行政村，下一步新基建、5G等将向农村延伸；很多农民工返乡和科技人员入乡创业，目前农村创业创新人员已突破1000万，成为支撑农村电商产业发展的重要力量。

　　“农村的物流条件也提升了。鲜活农产品，包括一些边远地区小而精的特色产品，现在通过电商网络很快、很直接地送到消费者手里。”曾衍德说，今后随着我国加快建设“数字中国”，农村电商快速发展将带动农民增收，推动农业转型升级。

　　“十四五”规划《建议》对全面推进乡村振兴作出了具体部署。据悉，下一步我国将大力发展乡村特色产业，发展乡村旅游、休闲康养、电子商务等新产业新业态，拓展农民就业增收空间。同时，推进农村创业创新，培育返乡农民工、入乡科技人员、在乡能人等创业主体，增强乡村产业发展动能。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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