汤 莉

□本报记者 汤 莉

1月13日，人民币对美元汇率中间价报6.4605，比前一交易日上调218个基点。

2020年，人民币先贬后升，汇率升破6.5。2021年，人民币汇率再破6.4。从2020年5月底至2021年1月初，人民币对美元汇率已升值约9%。尽管连日来人民币双向波动不断，但市场多认同人民币升值压力持续，有关人民币汇率破6的话题也引发热议。在人民币的强走势下，外贸企业的汇率风险管控面临更大挑战。

破6猜想

“人民币汇率破6只是时间问题。”大成基金首席经济学家姚余栋日前在上海出席2021年第九届中国首席经济学家论坛年会时表示，当前，美国长期维持超低利率，欧洲和日本实行负利率，人民币资产是全球最具吸引力的资产，并将推动中国资本市场“池子”由70万亿元增至160万亿元的规模，迎来权益投资的黄金十年。而对人民币资产配置需求的增长也会带来人民币的升值压力。

花旗银行中国首席经济学家刘利刚也认为，今年更多境外资本的流内将促使人民币进一步升值。“今年年底，人民币汇率会进一步升至6，甚至有破6的可能。”

基于新冠肺炎疫苗的推出、经济活动的恢复和基数效应，多数投行对今年的经济形势判断相对乐观。刘利刚预计，今年中国经济增速将达8.2%。现阶段，中欧、中日利差拉大，且中国资本市场开放程度进一步加深，海外机构投资者配置人民币资产更加便利，再加上中国主要股市和债市已纳入全球主流资本市场指数，将推动全球机构投资者更多配置人民币资产。

中银证券全球首席经济学家管涛的观点则偏保守，“破6是小概率事件，但并不是一点可能性没有”。管涛认为，浮动汇率容易出现汇率超调，且汇率超调一旦出现，多数时候不会立即被市场纠正，而会持续一段时间。

判断汇率走势，“短期内可关注疫苗接种和经济重启的进程。”在管涛看来，疫情控制、经济复苏、出口前景、金融风险、中美利差、美元走势、大国关系都会对今年的人民币汇率走势产生影响。影响货币升贬值的因素是同时存在的，只是在不同时段，发挥主要作用的因素不同。在给定的均衡汇率变化不大的情况下，货币升贬值的影响是此消彼涨的。

面对诸多内外部不稳定因素，管理政策需要有足够的弹性和灵活性。管涛认为，今年的政策基调或是增加汇率弹性，有序扩大流出，适当调整流入，为人民币释放压力，并关注汇率稳定。

人民币资产优势凸显

“双循环将巩固人民币资产的相对优势。”工银国际首席经济学家程实表示，双循环格局的构建会进一步通过推动中国经济行稳致远，强化人民币资产的核心特点。伴随双循环的推动，全球资本会将目光进一步聚焦人民币资产。

在广发证券全球首席经济学家沈明高看来，消费主导的经济会提升经济增长的自主性，会提升人民币资产回报的自主性，也会提升人民币资产的配置价值。双循环特别是内循环的增量形成，会推动中美利差持续走阔，进而推动人民币升值，带动人民币资产崛起。“我个人的看法，未来两年，人民币破6是大概率事件。”

实体经济的内循环会带动资本市场的外循环。沈明高认为，当人民币资产回报自主性提高，资本流入会更加顺畅，投资者配置人民币资产会带来大量非FDI资金流入。这为跨境资金双向循环提供了新契机，也是中资金融机构国际化的战略机会。

未来5到10年甚至更长时间，内循环会带来消费增量，带动中国消费品牌崛起，成长为全球的消费品牌，产业链金融和供应链金融会伴随整个产业链的延长而崛起，出口升级和进口替代并举，这些增长自主性的提高会打开结构性估值空间，为中国资本市场带来发展机遇。

为对冲汇率风险，不少外贸企业积极运用外汇掉期、远期结售汇等金融工具锁汇，与客户商讨使用人民币作为结算币种，并以缩短付款周期、调整报价机制等方式规避风险。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)