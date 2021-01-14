刘 昕

原标题：企业点赞进口关税调整

□本报记者 刘 昕

根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定，自2021年1月1日起，对部分商品的进口关税进行调整。山东威高普瑞医药包装有限公司近日申报进口的一批药用硼硅玻璃管正是适用了最新的进口关税税率，节省了一笔不少的进口关税。

“自今年开始，公司进口药用硼硅玻璃管的进口关税税率由12%降到7%。调整后，这批40多吨的玻璃管为公司节省了5万多元的进口成本。”公司经理张旭光欣喜地说。他还进一步表示，据此估算，今年仅关税降低就可以为公司节省大概350万元的资金，再加上连带减少的增值税，一年能降低近400万元的成本。这无疑为公司发展带来更加强劲的动力。

关税税率的变化，源自国家支持加快构建新发展格局，推动经济高质量发展的考量。根据国务院关税税则委员会印发的通知，2021年1月1日起对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，以支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

此次调整措施既有利于降低中国进口成本，更好地吸引全球资源要素，满足国内需求，也间接为各贸易伙伴国质优价美的产品提供了更加广阔的市场机会，更好地联通国内市场和国际市场。

据了解，药用硼硅玻璃管是一种对质量要求很高的药物包装材料，一般进口后用于生产预灌封式玻璃原管，这种玻璃原管主要用于疫苗、生物制药等行业，新冠肺炎疫苗就是盛装在这种玻璃原管内。降低药用硼硅玻璃管进口关税，将进一步降低新冠肺炎疫苗的研发生产成本。

“成本降低了，我们就能把更便宜、质量更好的疫苗和药品推向市场。”张旭光对企业未来的发展充满了信心。

近年来，中国多次降低服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。关税调整既是对税则体系的优化，例如本次关税调整中对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税，并降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材的进口关税，能够减轻国内患者经济负担，改善人民生活品质，又能有效保证国内产业的健康发展，为构建产业新发展格局助力。

山东日发纺织机械有限公司是国产喷气织机的代表性企业，据其国际贸易业务负责人孟晓丽介绍，以往中国的喷气式织布机依赖于自发达国家进口，为降低企业成本，在过去很长一段时间内，中国都对喷气织机设置较低的进口税率以促进进口。随着近年来国内纺织机械行业的高速发展，机械制造行业突破了一系列重大技术难关，喷气织机已实现国产化。

“但最近，国产喷气织机一直面临着国外技术成熟产品的价格打压，很多企业都处在拓展市场的关键期，非常需要支持。”孟晓丽表示。了解到相关情况后，青岛海关提报了取消喷气织机进口暂定关税的税政建议，最终在2021年的关税调整方案中被国务院关税税则委员会采纳实施。调整相应关税后，企业争取到了生存空间，进而促进国内纺织机械行业加速提升国际竞争力。

专家表示，国家调整关税需要考虑满足国内需求与相关产业链稳定性等多重因素。今年降低部分高端医疗器械的关税，可以在一定程度上弥补市场需求的不足影响，并适当增加行业竞争，缩短落后产品的淘汰周期。比如在心脏瓣膜等领域，本土医疗器械企业或将会失去一定的价格优势，刺激企业以降低生产成本、研发新产品来提高市场竞争力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)