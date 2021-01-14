张 日

原标题：印度经贸扛冬难

■本报记者 张 日

世界银行1月5日发布的最新一期《全球经济展望》报告指出，受疫情冲击，占印度经济主要组成部分的非正式经济受损严重。由于家庭支出大幅减小和投资下降，预测印度经济在2020-2021财年将萎缩9.6%，而在2021-2022财年的经济增速或达5.4%。同时，由于疫情因素，印度银行系统的不良贷款明显高于疫情之前的水平。

不仅是印度，该报告还显示，2020年南亚地区经济估计将萎缩6.7%，2021年预计将增长3.3%。由于疫情尚未得到有效控制，加之失业率上升等问题短期内难以解决，南亚地区的经济仍处于“寒冬”中。

经济数据不容乐观

不过，印度方面对自身的评测却颇显乐观。印度财政部在2020年12月份的财政报告中指出，由于政府对疫情的有效管理，印度经济在2020-2021的下半个财年（2020年10月-2021年3月）将实现“V”型复苏。

然而，外界的评论泼了印度一头冷水，不仅不看好其衰颓的经济，还批评了其经济政策。在世界贸易组织（WTO）1月10日结束的对印度的第七次贸易政策审查会议上，有超过50个成员方发言，其中不少成员方对于印度不断提高的进口关税（包括ICT产品关税）和印度制造工业化战略“印度制造”（Make in India）中对当地产品构成量的要求表示关注。

美方代表指出，自2015年印度上次贸易政策审议会议以来，印度平均最惠国适用关税税率已从2015年的13.5%增加到2019年的17.6%。

一位日内瓦贸易官员表示，这种趋势将不利于印度进一步融入全球供应链。

此外，WTO秘书处数据显示，制造业在印度国内生产总值（GDP）中的份额从2014/2015年的16.3%下降至2019/2020年的15.1%。

在印度商品贸易中起重要作用的行业包括纺织品和服装，占该国GDP的2%，占印度商品出口的11.4%，解决了4500万人的就业问题；汽车产品则约占印度GDP的7%和商品出口总量的8.0%。

在2015-2020年期间，印度制成品贸易出现逆差，且进口增长速度超过出口增长。对此，印度曾制定国家制造业政策（NMP），旨在到2022年将制造业在印度GDP中的比重提高到25%。

不加入RCEP令发展受限

新冠疫情造成印度经济增速放缓。近年来，印度经济增长率在“莫迪奇迹”褪色下持续下滑。在疫情下，仅凭自身力量，印度难以推动经济快速发展。不过，印度非但不积极参与国际合作，反而设置诸多贸易壁垒。

分析显示，印度存在错失进一步融入全球供应链和价值链的机遇的可能。亚太十五国于2020年11月15日签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），但印度却在参与了多年谈判后，最终选择不加入RCEP。印度不加入RCEP主要是出于担心经济受冲击、担心中国主导RCEP、国内势力反对、疫情后经济增速下降、为追随“印太战略”留下空间等原因，其“再博弈”的心态十分明显。

印度不加入RCEP造成诸多负面影响：一方面会干扰自身经济发展和“东进”战略的推进，另一方面不利于RCEP的发展壮大以及印太地区的稳定。

不加入RCEP对印度经济造成的损失是巨大的。印度许多原材料、大宗商品、技术、产业资本难于更快地融入到亚太本区经济、获取各种资源，将令印度错过许多发展机会，影响其长期发展。

在过去一年里，中印关系不是很和谐。对于2021年中印关系可能呈现的趋势，上海国际问题研究院中国与南亚研究中心秘书长刘宗义表示，现在，中印之间的边界对峙仍将延续下去。拜登出任美国总统后，印度可能还会在边界问题上有新的动作，甚至在海洋上有所动作，以引起美方注意到其战略价值，所以中印关系在短期内很难改观。

刘宗义表示，印度总理莫迪在经济政策方面存在问题不是一年两年了。2018年之后，印度经济就暴露出了一系列问题，实际上疫情反而对印度的这种经济问题起了一定的掩盖作用。莫迪却借口经济困境是疫情所致，把责任甩锅到其他国家身上。依照印度内部评估，现在至少有60%的印度人已经感染了新冠病毒，这对印度的冲击非常大，一段时期内其经济难以恢复。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)