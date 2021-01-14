■柳丝 刘健 刘赞

美国政治风险咨询公司欧亚集团日前发布“2021年世界十大风险”报告，将美国政治分裂列为首位，而其他多项风险也与美国有着千丝万缕的关系。作为世界头号大国，“美国风险”将威胁全球的和平与稳定。

政治分裂风险持续

2021年的美国以一场极度政治分裂的危机开场：1月6日，国会山骚乱事件掀起猛烈风暴，政党、社会、民众对立情绪的“火药桶”集中爆发，给美国形象蒙上巨大阴影，也给美国抗击疫情、经济复苏等带来更多不确定性。

国会山骚乱后，美国政治风暴仍在持续：特朗普政府出现辞职潮，国会众议院计划再度启动弹劾总统程序，特朗普支持者仍在蠢蠢欲动……

骚乱事件后，美国媒体集体哀叹“至暗时刻”“像‘9·11’事件一样的历史分水岭”，更集体发问：分裂将把美国带向何方？

欧亚集团发布的风险报告指出，美国大选凸显的社会分裂等问题仍将持续，且影响会超越国境，“加剧世界所谓的‘地缘政治衰退’”。

《俄罗斯报》网站日前刊文指出，针对美国近期一系列“悲剧性”事件需要推动哪些内政外交新举措，是值得新一届美国政府认真思考的问题。

新冠危机风险难遏

2021年首日，美国累计新冠确诊病例突破2000万例。而据约翰斯·霍普金斯大学数据统计，1月的前11天，美国报告的死亡人数超过3万人，这比美国去年8月一整个月的死亡人数还要多。

美国有线电视新闻网报道说，美国2020年达到首个200万确诊病例用了约90天，而2021年仅10天新增确诊病例就超过200万。“我们处境糟糕。”

即便如此，美国在应对新冠肺炎疫情中依旧分裂，就连戴不戴口罩的问题至今还存争论。而在防疫措施、复工复产乃至疫苗分发、接种等问题上，各州之间、地方政府和联邦政府之间龃龉不断。《洛杉矶时报》网站刊文认为，这是美国现代历史上最政治化的公共卫生危机。

2021年，美国政治的不确定性和党争预计仍将是美国国内抗击新冠疫情的“拦路虎”。国际抗疫方面，国际社会普遍希望美国抛弃单边主义、“甩锅”推责等自私做法，“美国优先”已成为全球抗疫合作的“绊脚石”。在新的一年，美国能为世界抗疫大局注入正能量吗？人们拭目以待。

经济金融风险叵测

面对疫情对经济造成的巨大冲击，美国政府在财政方面加大支出，出台大规模纾困计划；在货币政策上继续“开闸放水”。

有分析指出，在美国政府上述政策下，美国企业债融资规模爆炸性增长，虽在疫情初期缓解了企业融资压力，但并未改变其运作基本面，反而增加企业债市场风险；量化宽松催生了美国股市虚假繁荣，日益加大美国国内贫富分化；刺激计划将美国财政赤字推至新高，美国面临巨额债务压力。

美国知名投资人吉姆·罗杰斯不久前预测，拜登上台后美联储仍将继续印钞并增加支出。他警告，美国政府承担的债务及美联储史无前例的印钞数量，是2021年最大的风险。

美国上述政策还可能对其他国家经济造成不利影响，已引发多国货币当局警觉。美国增发的大量美元流向世界各国，一旦美国经济回暖、美元回流，将对一些外债高而外汇储备又不足的发展中经济体造成巨大打击。

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之在一份报告中指出，美元增发导致的通胀预期上行可能招致金融市场混乱和全球债务问题凸显。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)