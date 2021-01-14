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银保监会出手规范 消费金融公司实施分类监管

2021年01月14日08:08 | 来源：经济参考报
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　　消费金融公司将迎来分类监管。1月13日，银保监会办公厅发布《关于印发消费金融公司监管评级办法（试行）的通知》（下称《通知》）。根据《通知》，消费金融公司监管评级得分满分为100分，根据具体评级得分，分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级，数值越大表示机构风险或问题越大，需要监管关注的程度越高。对于评级为5级的消费金融公司，监管拟责令其提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划，或依法实施接管。

　　具体来看，消费金融公司监管评级要素包括五方面内容，在权重分配方面有所不同。其中，公司治理与内控权重最高为28%，资本管理占比为12%，风险管理占比35%，专业服务质量占比15%，信息科技管理占比10%。

　　《通知》明确，对于发生重大案件、存在严重财务造假、被给予重大行政处罚或监管强制措施的，应区别情形确定是否采取评级下调措施，且监管评级结果应不高于3级。此外，监管机构认定消费金融公司存在其他重大风险问题、足以影响监管评级结果的，可视情节轻重决定下调措施。

　　监管部门也将根据评级结果，制定每家消费金融公司的综合监管计划，明确监管重点，确定非现场监测和现场检查的频率、范围，督促公司对问题及时整改并上报整改落实情况。

　　例如，监管评级为1级的消费金融公司，主要通过非现场监管定期监测各项监管指标和业务数据，一般不需采取特殊的监管行动。而监管评级为5级的消费金融公司，表明风险程度超出公司控制纠正能力，公司已不能正常经营，应责令提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划，或依法实施接管；对无法采取措施进行救助的公司，可依法实施市场退出。

　　一持牌消金公司负责人对《经济参考报》记者表示，监管部门对消金公司评级，是继银行等持牌金融机构之后又一次行业性的监管评级举措，有助于进一步促进消金公司的规范化经营，对其健康持续发展构成重大利好。从《通知》的合规、风控、服务、资本、科技等五大指标来看，是否拥有较强的自主风控和科技能力应当是评分拉开差距的关键。此外，在消费者保护、教育、体验等方面的建设与投入，也应当引起足够重视。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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