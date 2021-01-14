1月13日，海南自由贸易港2021年第一批建设项目集中开工，共集中开工项目139个，总投资419亿元，其中2021年计划投资135亿元。项目类型涵盖产业发展、“五网”基础设施提质升级、民生公共服务等领域。

分析指出，项目集中落地离不开政策的支持，以及企业对市场利好的预期。在营商环境优化方面，海南省发展改革委副主任吴明月在12日的新闻发布会上表示，近期来看，一方面，要加快推动营商环境地方立法，尽快出台优化营商环境条例、公平竞争条例、商事主体注销条例、破产条例、知识产权保护条例等，从地方立法层面完善营商环境法治保障；另一方面，要加快落实2020年至2021年创一流营商环境行动计划、海南自贸港创一流营商环境动员大会重点工作任务等，压茬推进，尽快取得成效。

远期来看，一是在市场环境方面，全面实施全国市场准入负面清单和海南自由贸易港放宽市场准入特别清单，坚决破除隐性准入壁垒，推动“非禁即入”普遍落实。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化竞争政策基础地位。二是在政务环境方面，深化“放管服”改革和行政审批制度改革，实行“一网通办”，推进更多事项“跨省通办”。建立党政领导和企业家常态化沟通联系机制，构建“亲”“清”新型政商关系。三是在监管体系方面，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管体制。对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管。四是在法治环境方面，坚持权力运行法治化，不断健全海南自贸港法规制度和营商规则体系，依法保障各类市场主体的合法权益，全面推进国际领先的法律服务体系建设。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)